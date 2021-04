Para darse todos los gustos: Liga del Sur, Boca, Messi, hockey, rugby y más

Atletismo

- Comenzará a desarrollarse en el Estadio Atlético “Justo E. Román” de la ciudad de Mar del Plata el Campeonato Provincial U20, con presencia bahiense: Julián Gallardo (800m y 1.500m), Leonel Sosa Quimey (100m y 200m), Agustina Tobares (100m, 100m con vallas y 200m), Abril Chaves Nayla (jabalina), Daniela Iturrioz (400m y 400m con vallas) y Maite Montero (100m y 200m).

- Se presentará Germán Chiaraviglio en Los Ángeles, Estados Unidos, en el marco de su búsqueda de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Automovilismo

- Se llevará a cabo la cuarta fecha del Turismo Carretera en el autódromo entrerriano de Concepción del Uruguay:

10.50, primer entrenamiento

11.25, segundo entrenamiento

15.50, primera clasificación

- Comenzará a desarrollarse la segunda fecha de las Categorías Zonales, en el autódromo Ciudad de Pigüé, con actividad de Sport Prototipos, el Fiat Uno Pista, el Gran Turismo de la Comarca, la Fórmula 3CV Tipo 1.4, el TC del Sudoeste y el Turismo Regional:

9.30 a 9.45, primer entrenamiento de Sport

9.50 a 10.05, primer entrenamiento de Fiat Uno Pista

10.10 a 10.45, primer entrenamiento GTC

10.50 a 11.05, primer entrenamiento 3CV

11.10 a 11.25, primer entrenamiento TC del Sudoeste

11.50 a 12.05, primer entrenamiento Turismo Regional

12.15 a 12.30, segundo entrenamiento Sport

12.35 a 12.50, segundo entrenamiento Fiat Uno Pista

12.55 a 13.30, segundo entrenamiento GTC

13.35 a 13.50, segundo entrenamiento 3CV

13.55 a 14.10, segundo entrenamiento TC del Sudoeste

14.15 a 14.50, segundo entrenamiento Turismo Regional

Básquetbol

- Continúa la fase de reclasificación en la Liga Nacional, con un partido:

18.00, Comunicaciones vs Obras (juego 2)

- La NBA ofrecerá hoy seis encuentros:

17.30, Lakers vs Jazz

21.00, Wizards vs Pistons

21.00, Bulls vs Cavaliers

21.30, Celtics vs Warriors

22.00, Bucks vs Grizzlies

23.00, Suns vs Spurs

Fútbol

- Con cuatro partidos se pondrá en marcha la cuarta fecha del torneo masculino de la Liga del Sur (podrán verse a través de ticketbahia.com):

16.00, Bella Vista vs Sporting

16.00, Liniers vs Pacífico

16.00, Villa Mitre vs Huracán (en Cabildo)

16.00, Sansinena vs Libertad (en Libertad)

- Tres partidos le darán vida al arranque de la octava fecha en el torneo de primera femenino de la Liga del Sur:

16.00, Petroquímicos vs Municipales

16.00, Olimpo vs Pacífico

16.00, Villa Mitre vs Libertad

- Se disputará un cotejo adelantado de la segunda fecha del Federal A:

16.00, Desamparados vs Huracán LH

- Continúa la décima fecha de la copa de la Liga Profesional:

13.30, Sarmiento J vs Lanús

15.45, San Lorenzo vs Argentinos

18.00, Boca vs Atlético Tucumán

20.15, Newell's vs Patronato

- Con cinco partidos de la tercera fecha seguirá hoy el torneo femenino de primera división de AFA:

10.00, Lanús vs San Lorenzo

10.00, Comunicaciones vs Platense

11.00, UAI Urquiza vs Estudiantes LP

15.30, Excursionistas vs Villa San Carlos

16.30, Huracán vs Independiente

- La sexta fecha de la Primera Nacional tendrá hoy cinco partidos:

15.00, Brown A vs Defensores de Belgrano

15.30, Barracas Central vs Dep. Morón

15.30, Instituto vs Ferro

16.00, Villa Dálmine vs All Boys

17.00, Gimnasia J vs Tristán Suárez

- Se juega la final de la Copa del Rey en España:

16.30, Athletic Bilbao vs Barcelona

- Tendrá acción una de las semifinales de la FA Cup inglesa:

13.30, Chelsea vs Manchester City

- La Premier League inglesa ofrecerá hoy dos encuentros:

08.30, Newcastle vs West Ham

16.15, Wolverhampton vs Sheffield United

- Cuatro juegos le darán vida hoy a la Serie A italiana:

10.00, Crotone vs Udinese

10.00, Sampdoria vs Hellas Verona

13.00, Sssuolo vs Fiorentina (Germán Pezzella)

15.45, Cagliari vs Parma

Hockey sobre césped

- Continuará el desarrollo del torneo apertura de la Asociación Bahiense, con partidos pendientes en damas:

Zona Campeonato

16.00, Tiro Federal vs Sociedad Sportiva A (en cancha de la ABH)

16.00, Argentino vs Atlético Monte Hermoso

16.00, El Nacional A vs Pacífico

16.00, Villa Mitre vs Universitario B

Zona Ascenso

16.00, Palihue vs Puerto Belgrano

16.00, Sociedad Sportiva B vs Independiente de Coronel Dorrego

Rugby

- Se jugará esta tarde la cuarta fecha del torneo Preparación de mayores:

16.00, El Nacional vs Argentino

16.00, Universitario vs Santa Rosa RC

Tenis

- Se jugarán las dos semifinales de singles y las dos de dobles del Masters de Montecarlo:

6.30, Horacio Zeballos y Marcel Granollers (España) vs Mate Pavic y Nikola Mektic (Croacia)

8.30, Daniel Evans (Reino Unido) vs Stéfanos Tsitsipás (Grecia)

No antes de 9.50, Andrey Rublev (Rusia) vs Casper Ruud (Noruega)

No antes de 11.10, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (Colombia) vs Neal Skupski y Daniel Evans (Reino Unido)

- Continúa la Billie Jean King Cup, en la cancha central del Córdoba Lawn Tenis Club:

10.30, Argentina vs Kazajistán (single 3)