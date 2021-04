Ghigliani: "Llama la atención el silencio del intendente Héctor Gay"

Gisela Ghigliani, concejala del Frente de Todos, sostuvo esta mañana que "Bahía Blanca no es la excepción y la situación epidemiológica por el COVID-19 es compleja" y aseguró que "llama la atención el silencio del intendente".

"La tasa de casos activos cada 100 mil habitantes es un indicador de lo que está ocurriendo: el día 13/4 fue de 551, 14/4 de 633 y ayer 722. La curva aumenta de manera veloz", amplió.

En una serie de tuits, la presidenta del bloque opositor dijo: "Llama la atención el silencio del intendente Héctor Gay, ¿dónde está? ¿No tiene nada para decir? ¿Su secretario de Salud solo va a seguir comentando la realidad en modo catástrofe? Mientras avanza en la ciudad la campaña de vacunación hay que tomar medidas".

"Desde lo sanitario quedan cosas por hacer —continuó—, le pido a Héctor Gay que escuche a quienes se sientan todos los miércoles en la mesa de contingencia, convocada por ustedes, desde que comenzó la pandemia".

Ghigliani agregó que "los trabajadores de la salud, directivos de hospitales, asociaciones gremiales y sociedades científicas vienen advirtiendo sobre la gravedad de esta segunda ola" y subrayó el hecho de que "cierra por 48 horas la guardia del Hospital Municipal, siendo admitidos solo los códigos rojo".

"Las camas COVID en la ciudad están en límites altos y peligrosos poniendo al sistema de salud local en una fuerte tensión y potencial situación de colapso, ¿entonces? ¿Qué más tenemos que esperar?", completó.

Tucat: "Hablemos del silencio de tus referentes Susbielles o Feliú"

A los pocos minutos, el concejal Federico Tucat citó y respondió a Ghigliani de forma pública.

"Sabrás que la responsabilidad de definir la política sanitaria para cada distrito es de la provincia y por ahora siguen generando incertidumbre", sostuvo el edil de Juntos por el Cambio.

"No quisiera pensar que solo aparecen para la foto y que no están preocupados y ocupados 'gestionando' para mejorar la grave situación sanitaria y que Axel Kicillof aún no resuelve qué pasa con nuestra ciudad", amplió.

En un hilo de Twitter, Tucat también mencionó: "En cuanto a la educación, ¿qué va a hacer Kicillof, cierra las escuelas en Bahía, Ghigliani? También es su responsabilidad definir eso. ¿Van a continuar agravando la tragedia educativa?".

"Si vamos a hablar de silencios, hablemos del silencio de tus referentes Federico Susbielles o Marcelo Feliú sobre los otros problemas reales de la pandemia: ¿o acaso están a favor del cierre de las escuelas, la falta de vacunas y la destrucción de la producción?", sentenció.