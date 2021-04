La hija de Grant Gondrezick, elegida por el mismo equipo que la argentina Florencia Chagas

La elección de la argentina Florencia Chagas para jugar la WNBA resultó una noticia histórica para el básquetbol argentino.

La base escolta fue elegida por Indiana Fever en el puesto 31 del draft, en séptimo lugar de la tercera ronda. En la primera ronda, el mismo equipo eligió a Kysre Gondrezick, hija del recordado Grant, quien jugó por Estudiantes de nuestra ciudad en la Liga Nacional.

Gondo, quien falleció el 7 de enero, a los 57 años, jugó dos temporadas en el albo, promediando 25,9 ('95-96) y 28 puntos ('97-98).

Su hija, durante la etapa de secundaria, en 2016 promedió 40 puntos y en un juego con Benton Harbor metió 72 de los 80 de su equipo.

Mirá la reacción cuando se enteró de su elección:

This reaction by @KysreRae after being selected 4th in the #WNBADraft!



She averaged 40.5 PPG her senior year of high school and once scored 72 of her team's 80 PTS in a playoff game! pic.twitter.com/98jXugzlwh