¡Histórico!: Florencia Chagas, la primera argentina elegida por un equipo de la WNBA

La bonaerense Florencia Chagas se convirtió esta noche en la primera argentina en ser elegida para jugar en la WNBA, la liga de básquetbol femenino de los Estados Unidos.



Chagas fue seleccionada por la franquicia Indiana Fever en el puesto 31 del draft realizado esta noche (séptimo lugar de la tercera ronda).



La base-escolta del seleccionado argentino, de 19 años de edad, surgida de Casa de Padua y que actualmente juega en Italia, originalmente no tenía pensado sumarse en el draft, pero tres equipos le hicieron una propuesta para que se anotara: New York Liberty, Connecticut Sun e Indiana Fever, que finalmente la eligió.

OFFICIAL: With the 31st pick in the 2021 #WNBADraft, we have selected Florencia Chagas from Argentina.#OurWayUnscripted x #FeverDraft pic.twitter.com/94C1JHtrMo