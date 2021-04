Bottas dominó el primer día en Imola y Mercedes sigue mostrando sus cartas

El finés Valtteri Bottas y Mercedes resultaron los claros y contundentes dominadores de la primera jornada de acción oficial en el circuito de Imola, escenario del Gran Premio de Emilia Romagna, segundo capítulo de la temporada.

Ratificando que el panorama previo al inicio del año no era tan precupante como lo imaginaban (Lewis Hamilton lo dejó bien en claro en Bahrein), Bottas dominó ambas sesiones de entrenamientos y se anotó como gran candidato al fin de semana.

El actual subcampeón plasmó 1m 15s 551 en su mejor vuelta lanzada sobre el mítico trazado de 4,9 kilómetros de extensión (mejoró un segundo el registro del primer ensayo) y superó por ínfimas 10 milésimas a su coequiper, el inglés Lewis Hamilton; un panorama inmejorable para la marca alemana.

Tercero, en destacada labor, quedó el francés Pierre Gasly (AlphaTauri), a escasas 78 milésimas; colándose entre las Ferrari del español Carlos Sainz Jr. y el monegasco Charles Leclerc, ubicados a 283/1000 y 820/1000, respectivamente.

The short tale of @Max33Verstappen 's FP2 session 🙁 But if anyone can fix a problem, it's @redbullracing 's mechanics and engineering team! 👊 #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/T6ANbAdW0P

Detrás, completando los diez mejores, se ubicaron: Sergio Pérez (Red Bull), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lando Norris (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y Lance Stroll (Aston Martin).

En términos de vuelta rápida, la jornada no fue buena para el holandés Max Verstappen (Red Bull), ubicado 14º con problemas mecánicos; ni tampoco para el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), autor del 15º registro del día.

La prueba de clasificación de mañana se pondrá en marcha a las 9, luego de realizar un minuto de silencio a la memoria del Príncipe Felipe. La misma será televisada por ESPN.

Finding the limit in Imola 💥



An unfortunate end to @Charles_Leclerc's strong FP2 session, but the @ScuderiaFerrari driver still finished P5, just behind his team mate! #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/hAeehgiR8A