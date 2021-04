Aclaran que la guardia del Municipal no recibe pacientes con COVID-19, pero atiende códigos rojos

El director del Hospital Municipal, Gustavo Carestía, se refirió esta mañana al anuncio de cierre de la guardia del centro de salud.

"Bajo ningún concepto se cierra la guarda. Necesitamos 24 o 48 horas para acomodarnos porque estamos superados por la demanda de internaciones", explicó en diálogo con Panorama en LU2.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Y agregó: "Lo que no podemos seguir recibiendo son pacientes con COVID-19, por lo que pedimos al resto de la comunidad sanitaria que nos dé una mano en ese sentido".

"Esto no es un cierre sino una limitación de los servicios de la guardia. Vamos a seguir atendiendo los códigos rojos, pero no las patologías que pueden ser atendidas en un consultorio o que pueden esperar porque no son urgente", detalló Carestía.

En ese sentido, detalló que en el día de ayer no se pudieron utilizar los consultorios porque tenían 20 internados con COVID-19 en la guardia y no había ninguna disponibilidad de camas.