El Gobierno le respondió a Bolsonaro y enfatizó que no declaró el estado de sitio en el país

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que no declaró el estado de sitio en el país y que tampoco lo tiene pensado, al responder a su par brasileño, Jair Bolsonaro, quien atribuyó al Gobierno argentino haber tomado esa medida para restringir la circulación ante la suba de casos de coronavirus.

"Me parece impactante que Bolsonaro diga una cosa así, hay que explicarle la Constitución argentina: no declaré el estado de sitio ni lo pienso hacer y las Fuerzas Armadas no están para hacer seguridad interior sino para actuar en catástrofes, brindando apoyo a la gente", dijo el mandatario en declaraciones a Radio 10.

En tanto el ministro de Defensa, Agustín Rossi, también se refirió al tuit del mandatario brasileño y subrayó que "desde el principio de la pandemia, la sanidad militar viene trabajando en la lucha" contra el virus.

"Solo prevención sanitaria, durante el día, concurriendo desarmados como en todas las acciones que hemos hecho en la pandemia", respondió el ministro a Bolsonaro por la misma red social.

El presidente de Brasil había publicado esta mañana en Twitter: "El Ejército argentino en las calles para mantener al pueblo en casa. Toque de queda entre las 20 y las 8. Buen día a todos".

En respuesta, Fernández dijo: "Primer punto, en Argentina no hay toque de queda. Segundo punto, en la Argentina las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior".

Agregó que tiene "una muy alta valoración" del Ejército argentino, de la Armada y de la Fuerza Aérea".

"Tuve la suerte de tener la primera generación de jefes que, por una cuestión biológica, no tuvieron ninguna participación en los hechos aberrantes de los años 70", destacó en relación a la última dictadura.

Asimismo, calificó al personal como "oficiales que han avanzado en democracia, defienden las instituciones y han colaborado de forma magnífica en la pandemia".

"Ahora les he pedido que me ayuden a montar postas sanitarias para avanzar con los testeos y otras cuestiones que hay que atender con sus médicos y enfermeros muy capacitados", explicó el jefe de Estado.

Esta mañana, Rossi concurrió al Regimiento de Granaderos a Caballo en el barrio porteño de Palermo para supervisar la vacunación del personal militar y reiteró que "las Fuerzas Armadas no hacen tareas seguridad interior ni de control ciudadano, algo que está taxativamente prohibido por las leyes argentinas".

"En la Argentina, el toque de queda no existe; lo único que existe es el estado de sitio, que requiere acuerdo parlamentario y está justificado por un estado de conmoción interna, que no es lo que estamos viendo hoy en el país", explicó.

El funcionario aseguró que "no lamenta las expresiones de Bolsonaro porque la realidad es que las hizo a partir de una publicación de un medio de comunicación argentino que no interpretó adecuadamente las palabras de Fernández" anoche.

"Lo que vamos a hacer en este caso es una tarea de prevención sanitaria", ya que "las Fuerzas pueden hacerla porque tienen una expertise alrededor de la sanidad militar, que está claramente prestigiada en Argentina", indicó.

Sobre los próximos operativos, dijo que "hay médicos y enfermeras militares capacitados y logística, tiendas de campaña, elementos de transporte y hospitales auto transportables que asistirán donde lo indiquen los Ministerios de Salud nacional y provincial".

Agregó que también "habrá personal de apoyo desarmado durante el día, no durante el momento en que está prohibida la circulación".

"No hacemos tareas de seguridad interior y no está dentro de las responsabilidades y de las tareas que las leyes le permiten a las Fuerzas Armadas: vamos a hacer las tareas de prevención sanitaria durante el día y las Fuerzas concurrirán desarmadas, como lo hicieron durante todas las actividades en pandemia", concluyó Rossi. (Télam)