"Las declaraciones del presidente son lamentables, quien lo asesora debería renunciar", dijo Deguer

El Secretario General de la Asociación Médica de Bahía Blanca, Carlos Deguer, habló con La Nueva. sobre las declaraciones que realizó ayer el presidente Alberto Fernández sobre el personal de salud.

"El sistema de salud se relajó", expresó el mandatario argentino durante el anuncio de las nuevas restricciones y cuestionó que los centros de salud utilicen las camas para otras patologías que no sean COVID-19.

A estos comentarios, Deguer los calificó como "lamentables" y dijo que "no sé quién lo asesora, pero quien lo hace debería renunciar".

"No entiendo qué significa relajarse, no sé a dónde quieren que vayan las personas que sufren un ACV o un paro cardíaco. No todo es COVID-19", remarcó.

En ese sentido, afirmó que "lo último que necesitamos son este tipo de declaraciones", las cuales están "fuera de lugar".

Sobre la situación que atraviesa Bahía Blanca con respecto al aumento de contagios, dijo que las variables actuales "definen que hay que tomar medidas".

Y ejemplificó: "Las restricciones deben estar en la circulación, la gente deber guardarse en su casa, al menos 10 o 14 días para que disminuya un poco la curva".

Por otro lado, se refirió al escenario sanitario bahiense y mencionó que no solo el Hospital Municipal está colapsado, y teniendo que dejar de atender pacientes con coronavirus, sino también el Italiano, el Español y el HAM.