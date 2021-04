Joaquín Ochoa pisa fuerte en la escalera rumbo al Turismo Carretera

Apenas cinco competencias transcurrieron para que el viedmense Joaquín Ochoa experimente la fabulosa sensación de copar el primer lugar del podio en el TC Pista Mouras, la primera categoría en la escalera rumbo al Turismo Carretera.

El joven crédito reigonal de 18 años, a bordo del Ford Falcon que alista el “Catalán Magni Motor Sport”, confirmó el pasado fin de semana en el “Roberto Mouras” platense lo insinuado desde el vamos, con veloces y promisorios parciales que no terminaban de cristalizarse en resultados.

Pero la quinta fecha finalmente fue la oportunidad que Ochoa tanto esperaba: victoria en serie y la frutilla del postre en el plato fuerte, cerrando así un fin de semana perfecto que le permite ilusionarse para el resto de la temporada.

“Arrancamos muy bien el viernes, con un auto rápido y en buenas condiciones, lo que me permitió hacer el mejor tiempo en entrenamientos. Eso me motivó para andar adelante y saber que tenía chances de pelear el fin de semana”, expresó el también piloto del Turismo Regional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Venía insinuando pero no se daba. Esta victoria me ilusiona con pelear el campeonato y me deja tranquilo de haberme sacado esa mochila de encima. Ahora trataré de seguir sumando para entrar al playoff y después darlo todo para ir por el título”, agregó.

Las condiciones, tanto mecánicas como conductivas, están a la altura. No obstante eso, Ochoa todavía tiene un obstáculo que superar; nada menos que el factor económico...

“Veremos cómo lo manejamos de aquí en más. Como le pasa a muchos, en la medida que pasan las carreras eso se empieza a complicar. Ojalá se pueda estar en todas las fechas y dar pelea hasta el final”, cerró Ochoa, 4° en el campeonato a 45 puntos del líder Ramiro De Bonis.

El próximo compromiso del TC Pista Mouras, telonera del TC Mouras, será el 2 de mayo, en escenario a confirmar.