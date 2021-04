Deportivo Villalonga le rindió el mejor homenaje a Martín Kreitz

El mejor homenaje que pudo tener Martín Kreitz fue que la pelota volviera a rodar en su querido Deportivo Villalonga.

El exfutbolista y DT del "Depo" --quien falleció hace algunos días tras pelearle a una cruel enfermedad-- seguramente desde algún lugar observó el triunfo del club de sus amores ante la Peña Azul y Oro de Viedma por 2 a 1.

Lautaro Aman y Guillermo Crespo anotaron los goles del ganador en una jornada marcada por la emoción. Matías Muñoz facturó para el xeneize.

Además, en el partido que abrió la primera jornada de la Liga Rionegrina, Fortín Club de Pedro Luro y Sol de Mayo empataron 1 a 1, en un resultado que dejó mejor parado al local porque jugó mucho tiempo con un hombre menos.

De zurda. "Pepo" Dirazar juega el balón ante la marca de un rival. Fortín sumó con un hombre menos.

Ricardo Dichiara abrió la cuenta para el elenco de la capital rionegrina, mientras que Brian Ramos lo empardó para el auriverde.

Otros resultados: Boulevard 2 (Julián Tolosa y Melquíaques Resch)--Jorge Newbery 1 (Lucas Ruiz) y Villa Congreso 0--Deportivo Patagones 3 (Alberto Lobato, Bruno Herrero y Dennis Iogna).

El resto del fixture

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Fecha 2

Dep. Patagones vs Dep. Villalonga

Peña Azul y Oro vs Fortín Club

Sol de Mayo vs Jorge Newbery

Dep. Boulevarad vs San Lorenzo (S)

Libre: Villa Congreso

Fecha 3

San Lorenzo de (S) vs Sol de Mayo

Jorge Newbery vs Peña Azul y Oro

Fortín Club vs Dep. Patagones

Dep. Villalonga vs Villa Congreso

Libre: Dep. Boulevard

Fecha 4

Villa Congreso vs Fortín Club

Dep. Patagones vs Jorge Newbery

Peña Azul y Oro vs San Lorenzo (S)

Sol de Mayo vs Dep. Boulevard

Libre: Dep. Villalonga

Fecha 5

Dep. Boulevard vs Peña Azul y Oro

San Lorenzo (S) vs Dep. Patagones

Jorge Newbery vs Villa Congreso

Fortín Club vs Dep. Villalonga

Libre: Sol de Mayo

Fecha 6

Dep. Villalonga vs Jorge Newbery

Villa Congreso vs San Lorenzo (S)

Dep. Patagones vs Dep. Boulevard

Peña Azul y Oro vs Sol de Mayo

Libre: Fortín Club

Fecha 7

Sol de Mayo vs Dep. Patagones

Dep. Boulevard vs Villa Congreso

San Lorenzo (S) vs Dep. Villalonga

Jorge Newbery vs Fortín Club

Libre: Peña Azul y Oro

Fecha 8

Fortín Club vs San Lorenzo (S)

Dep. Villalonga vs Dep. Boulevard

Villa Congreso vs Sol de Mayo

Dep. Patagones vs Peña Azul y Oro

Libre: Jorge Newbery

Fecha 9

Peña Azul y Oro vs Villa Congreso

Sol de Mayo vs Dep. Villalonga

Dep. Boulevard vs Fortín Club

San Lorenzo (S) vs Jorge Newbery

Libre: Dep. Patagones