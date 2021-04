Dos bahienses lucharán por el ascenso en el rugby español

Mientras que en la División de Honor A los clubes transitan la recta final hacia los playoffs por el título, en el ascenso los protagonistas ya se enfocan en los playoffs.

El último fin de semana concluyó la etapa clasificatoria de la DH B, categoría en la que dos bahienses buscarán con su club el sueño del ascenso.

Se trata del tercera línea Agustín Veroli y del segunda Federico Stein, quienes fueron titulares en el último encuentro de Gernika para completar una rueda impecable con 10 victorias en igual cantidad de presentaciones.

Gernika cerró esta etapa con goleada a Bera Bera 76 a 0 como local, con la participación tanto de Veroli como de Stein. Ambos formaron la segunda línea, aunque el primero fue reemplazado a los 46m.

Como los playoffs serán a un sólo partido, en una versión de torneo acotada por la pandemia de coronavirus, Gernika se jugará a todo o nada ante Fénix CR Zaragoza los cuartos de final, el fin de semana del 24 y 25 de este mes. Haber sido el Nº1 de su grupo le permitirá tener ventaja de localía.

Otro de los equipos presentes en esta instancia será Pasek Belenos, aunque ya no contará con el hooker Matías Barrera.

Matías Barrera. Foto: Pedro Urrutxua.

El ex jugador de Universitario no jugó los últimos partidos de Belenos por una lesión y se alejó del equipo. Según informaron desde el entorno del jugador, el club no afrontó la recuperación de una fisura en la zona costal, sufrida por el bahiense, y decidió irse a jugar a Andorra, donde se encuentra su hermano Sebastián.

También en el ascenso pero sin chances de playoffs, Zarautz le ganó a La Única RT 21 a 14 de visitante, con una tercera línea integrada por los bahienses Mateo Bast (un try) y Xanti Irazusta.

Misma situación para el Eibar de Gregorio Zabaloy, que si bien le ganó a Ferrol 35 a 17, no tiene chances de meterse en cuartos de final. El segunda línea jugó todo el partido.

En la División de Honor A el equipo de Nicolás Jurado (El Salvador) aprovechó la derrota de VRAC ante el líder Alcobendas para subir al segundo puesto.

El pilar ingresó en el complemento, a los 45m., en la victoria frente a Barcelona Rugby 39 a 19.

En el mismo grupo hubo derrota para el Burgos de Federico Casteglioni (24-20 frente a Ordizia). El fullback fue titular en el partido que dejó 5º (sobre 6) a Burgos, que busca localía para el primer cruce.

El partido entre Getxo, con Gregorio Saenz, y Les Abelles será reprogramado.

Al torneo le quedan dos fechas de fase regular.