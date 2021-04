La Provincia admitió que "contempla reducir la presencialidad" en las escuelas si suben los casos

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, admitió hoy que la Provincia "contempla reducir la presencialidad en las escuelas" si los casos de coronavirus continúan al alza.

Kreplak aseguró que la curva de crecimiento de los contagios es "muy rápida" y consideró que las medidas restrictivas a la circulación pueden no ser "suficientes".

"Venimos en una velocidad de crecimiento muy rápida. Encontramos las variantes de Manaos y Gran Bretaña en la Provincia", indicó el viceministro bonaerense en declaraciones radiales.

Respecto al impacto de las medidas tomadas por Nación, sostuvo: "Hemos visto un buen nivel de acatamiento, pero no sabemos si con esto es suficiente".

"Lo que más priorizamos es la vida. Nadie tiene derecho en poner en riesgo la salud de los demás", indicó el funcionario provincial.

A la vez, adelantó que "está contemplado reducir la presencialidad en las escuelas si hay mucha circulación viral".

Remarcó, sin embargo, que "por ahora" no se vieron "brotes en las escuelas", ya que "los docentes y estudiantes se contagian de la misma forma que su comunidad".

"Estamos haciendo estudios con las vacunas de eficacia clínica y producción de anticuerpos", afirmó.

En el mismo sentido, Kreplak aclaró respecto a la baja eficacia de algunas vacunas chinas, que "la vacuna de Sinopharm está funcionando bien".

"A los equipos estratégicos de salud queremos garantizarle la segunda dosis lo antes posible. El resto tiene que esperar a que le llegue el turno", agregó.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Gollan, advirtió que la velocidad en el crecimiento de casos es mayor que en 2020.

Por eso, instó a la comunidad a tomar conciencia y expresó: "No es que no vamos a tener camas, ya no estamos teniendo".

En diálogo radial dijo que, a diferencia de 2020, hoy se cuenta con vacunas, por lo tanto, los mayores cuidados y las mayores restricciones se piden hasta tanto se logre vacunar a las personas que corren riesgo de morir por COVID-19.

"Estamos llegando a los 5 millones de vacunados en la población de mayor riesgo, es decir, no es pedir (restricciones) indefinidamente porque no sabemos cuándo termina esto, sino restringir esperando hacer lo que hizo, por ejemplo, Inglaterra, que si bien hoy sigue teniendo casos no tiene muertos, eso es lo que queremos hacer", afirmó Gollan.

En las últimas 24 horas fueron notificados unos 15.262 en todo el país, de los cuales la mayoría de ellos corresponden a la provincia de Buenos Aires.

En el Gobierno bonaerense aseguraron que la curva de contagios es "casi vertical", por lo que es necesario que se respeten todas las medidas de cuidado. (NA)