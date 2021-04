Alejandro Curino, investigador independiente del Conicet, docente de la UNS y presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, sostuvo hoy en CNN Radio Bahía Blanca que "si no se logra seguir con las medidas de control o tomar nuevas medidas estamos al borde de la catástrofe sanitaria más importante de la historia médica de Argentina".

Curino se refirió también al comunicado en apoyo a representantes de la salud pública y privada, firmado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y obras sociales, informando que el sistema de salud tiene un límite y "porque sabemos que la cosa empieza en el AMBA termina en el resto del país".

"El sistema privado en la zona del AMBA está colapsado, por lo que la curva de contagios es tan acelerada y alta, que si no logramos seguir con las medidas de control o tomar nuevas medidas estamos al borde de la catástrofe sanitaria más importante de la historia médica de Argentina, porque tenemos que darle tiempo a la vacunación", sostuvo.

A su vez, señaló que una vez vacunados, "las personas deben seguir cuidándose lo máximo posible".

"Se viene vacunando a muy buen ritmo, pero le tenemos que dar tiempo a la vacunación para que sea efectiva, pero tenemos una curva de contagios que va ascendiendo y con una pendiente que no vimos en todo el año pasado. Si no logramos cuidarnos, no le vamos a dar tiempo a la vacunación a contener los contagios. Cuando se sature el sistema de salud, la mortalidad se va a disparar", explicó.