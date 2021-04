Hora, TV y formaciones: Boca visita a Unión con el regreso de Caronda

Boca Juniors, con el regreso del colombiano Edwin Cardona luego de un mes, tras dejar atrás una lesión muscular, visitará hoy a Unión de Santa Fe con la misión de hilvanar otra victoria en un partido válido por la novena fecha de la Zona B de la Copa de Liga que lidera Vélez Sarsfield.



El encuentro se jugará este domingo a partir de las 18.30 en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por Fox Sports Premium.



Boca, que le ganó la semana pasada a Defensa y Justicia (2-1) y dejó atrás una racha de más de tres meses sin triunfos en "La Bombonera", tiene 13 puntos, es tercero en su grupo detrás de Vélez (19) y Lanús (16), que jugarán sus respectivos partidos el lunes, e irá en busca de otra victoria en Santa Fe para fortalecer sus chances de avanzar a los cuartos de final del torneo doméstico.



Su rival, Unión, tiene 11 unidades, viene de ceder su invicto en Liniers, donde fue goleado por Vélez (4-1), y pese a que su campaña es buena ganó apenas dos partidos y empató cinco.





El equipo "Xeneize" que dirige Miguel Angel Russo no podrá repetir la formación que superó a Defensa y Justicia, ya que no tendrá a un titular como Nicolás Capaldo, quien contrajo coronavirus. Además, regresará el colombiano Cardona, el estratega y generador de fútbol que se desgarró luego de la goleada sobre Vélez por 7-1 en Liniers, el 7 de marzo pasado.



La salida de Capaldo permitirá el regreso del cordobés Julio Buffarini, mientras que Cardona ingresará por el juvenil Exequiel Zeballos, en tanto que podría haber otra variante más, la de Agustín Almendra por Cristian Medina para acompañar al colombiano Jorman Campuzano en el mediocampo.



Por su parte, Mauro Zárate, en su mejor momento en Boca desde que asumió la conducción del equipo Miguel Russo hace un año y cuatro meses, también fue considerado como una opción para jugar de entrada, aunque lo más probable es que empiece el partido en el banco de suplentes.



Si bien Zárate aportó goles importantes, como los dos que le marcó a Defensores de Belgrano en la Copa Argentina, o el que le dio el triunfo a Boca sobre Defensa y Justicia hace una semana, su rol en el equipo se superpone con el del capitán Carlos Tevez, quien rinde mejor en el puesto de nueve retrasado, con el colombiano Sebastián Villa más adelantado.



Boca intentará recuperar en Santa Fe el circuito de juego que nace de los pies del colombiano Cardona, con buenos socios como Villa y Frank Fabra, para generar un contexto en el cual el equipo luce más compacto y Tevez suele mostrar su mejor versión.



En cuanto a Unión, el entrenador Juan Manuel Azconzábal deberá rearmar la defensa ya que no contará con dos de sus habituales titulares: Jonathan Galván, desgarrado, y Franco Calderón, expulsado ante Vélez.



La buena noticia es que Federico Vera superó el coronavirus y está en condiciones de reaparecer, para sumarse en la defensa a Brian Blasi y Juan Portillo, a los que se integrará Francisco Gerometta, a quien Azconzábal probó en las prácticas y le ganó la pulseada por el lugar al experimentado Claudio Corvalán.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar





Los santafecinos apostarán nuevamente a la dupla ofensiva integrada por Juan Manuel García y Gastón González, con la misión de poner en apuros a la línea de tres que utiliza Boca y que aún no está consolidada, con Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo.



El termómetro del partido pasará lógicamente por la propuesta de Boca, que con Cardona en la cancha cambia sustancialmente su estilo y además tiene un plus valioso como lo es la pelota detenida, especialidad del colombiano, de notable pegada también con el balón en movimiento.



Boca domina ampliamente el historial de 61 partidos, con 34 victorias contra 13 del "Tatengue", más 14 empates.



La última vez que se enfrentaron en Santa Fe fue el 1 de marzo de 2019 y Boca se impuso por 3-1 con goles de Tevez, Almendra y Ramon "Wanchope" Abila, mientras que Franco Fragapane, de penal, había puesto en ventaja a Unión.



- Probables formaciones



-Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano; Francisco Gerometta, Brian Blasi, Federico Vera y Juan Portillo; Ezequiel Cañete, Nelson Acevedo, Imanol Machuca y Nicolás Peñailillo; Juan Manuel García y Gastón González. DT: Juan Manuel Azconzábal.

-Boca Juniors: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo; Julio Buffarini, Jorman Campuzano, Agustín Almendra y Frank Fabra; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tevez. DT: Miguel Angel Russo.

-Arbitro: Fernando Espinoza.

-Cancha: 15 de Abril, de Unión de Santa Fe.

-Hora de inicio: 18.30.

-TV: Fox Sports Premium.