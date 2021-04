Clásicos en Avellaneda y España, básquet tricolor y mucha Liga del Sur

Básquetbol

- Se jugarán diez partidos de la Liga Argentina:

Zona Sur

16.30, Estudiantes C vs Atenas

19.00, Parque Sur vs Villa Mitre

21.30, Rocamora vs Dep. Viedma

Zona Norte

14.00, Villa San Martín vs Sportivo América

16.30, Barrio Parque vs Estudiantes T

16.30, Independiente SdE vs Colón SF

19.00, Salta Basket vs Ameghino

19.00, Tiro Federal vs Unión SF

21.30, Central Ceres vs Echagüe

21.30, San Isidro vs Riachuelo

Fútbol

- Comienza a desarrollarse la sexta fecha del torneo masculino de la Liga del Sur:

16.00, Rosario vs Olimpo (en Libertad)

16.00, Villa Mitre vs Huracán (en Cabildo)

16.00, Bella Vista vs Sporting

16.00, La Armonía vs Pacífico Cabildo

- Inicia la octava fecha del certamen femenino de la Liga del Sur:

16.00, Petroquímicos vs Municipales

16.00, Villa Mitre vs Libertad (en el predio La Ciudad)

16.00, Olímpico vs Pacífico (en Teléfonos)

- Se pone en marcha el Federal A, con un partido de la Zona 2:

16.00, Crucero del Norte vs Juventud Unida G

- Continúa con cuatro partidos la novena fecha de la copa de la Liga Profesional:

14.00, Godoy Cruz vs Arsenal

16.15, Estudiantes LP vs Aldosivi

18.30, Defensa y Justicia vs Talleres

21.00, Racing vs Independiente

- Se jugarán seis partidos por la quinta fecha de la Primera Nacional:

14.10, Ferro vs Gimnasia J

15.30, Def. de Belgrano vs Brown PM

15.30, Villa Dálmine vs San Martín SJ

18.00, Estudiantes RC vs Alvarado

18.10, Temperley vs Tigre

19.05, Belgrano vs Atlanta

- La Premier League inglesa ofrecerá hoy tres encuentros:

08.30, Manchester City vs Leeds

11.00, Liverpool vs Aston Villa

13.30, Crystal Palace vs Chelsea

- En España, la Liga continuará con el derby y otros tres juegos:

09.00, Getafe vs Cádiz

11.15, Athletic Bilbao vs Alavés

13.30, Eibar vs Levante

16.00, Real Madrid vs Barcelona

- Mientras que la Serie A italiana comprenderá hoy tres cotejos:

10.00, Spezia vs Crotone

13.00, Parma vs Milan

15.45, Udinese vs Torino