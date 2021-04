Luego de 483 días, el hockey de la ABH vuelve a jugarse por los puntos

La tarde del 14 de diciembre de 2019, la Asociación Bahiense cerró un gran día en su flamante cancha de Las Tres Villas con la definición de todas las categorías y una premiación a los mejores del año.

Nadie sabía que iban a tener que pasar 483 días para que la bocha vuelva a rodar de manera oficial en el ámbito de la ABH, luego de que la pandemia obligara a suspender las competencias en 2020 y tras un Torneo de Preparación de carácter amistoso que sirvió como banco de prueba.

Con actividad en la Línea Completa y con los protocolos sanitarios necesarios, hoy se pondrá en marcha el Torneo Apertura de Damas y mañana, el de Caballeros.

En mujeres, que tendrá algunos partidos postergados por COVID-19, el certamen se disputará en dos zonas de nueve equipos, armadas según los resultados de la temporada 2019.

En la Zona Campeonato estarán: Sociedad Sportiva "A", Universitario "A", Atlético Monte Hermoso, Pacífico, Tiro Federal, El Nacional "A", Argentino, Villa Mitre y Universitario B

La Zona Ascenso, en tanto, estará compuesta por: Unión de Tornquist, Puerto Belgrano, Sporting, Palihue, Independiente de Coronel Dorrego, La Armonía, El Nacional "B", Rosario Puerto Belgrano y Sociedad Sportiva "B".

El torneo constará de nueve fechas de fase regular, más tres de playoffs y, al finalizar, se definirá un ascenso y un descenso de forma directa, y un ascenso y un descenso por promoción, ésta con la sumatoria de puntos de las cuatro categorías (Primera, Sub 19, Sub 16 y Sub 14) de cada club involucrado.

De la misma manera, se jugará el Torneo Clausura, con dos ascensos y descensos para 2022, uno de forma directa y otro por promoción.

Abren el fuego

Por la Zona Campeonato hoy se disputarán tres encuentros en Primera, todos los juegos de la categoría superior comenzarán a las 16.

En el balneario, Atlético Monte Hermoso recibirá a Sociedad Sportiva "A". Este encuentro será transmitido por el canal de YouTube de la ABH.

Además, Pacífico será local de Villa Mitre y Universitario "A" y Universitario "B" chocarán en La Carrindanga.

En tanto el juego que debían disputar Argentino y Tiro Federal fue suspendido por casos de COVID-19.

Fecha libre tendrá El Nacional "A".

En la Zona Ascenso, se disputarán cuatro juegos entre esta tarde y mañana.

Hoy uno de los partidos se llevará a cabo en Tornquist donde Unión será anfitrión de Puerto Belgrano.

Además, en cancha de Villa Mitre, Sporting esperará por Palihue y en Las Tres Villlas chocarán El Nacional "B" y Rosario Puerto Belgrano.

Mañana, en tanto, Independiente de Dorrego y La Armonía se enfrentarán en Monte Hermoso.

La jornada de descanso la tendrá Sociedad Sportiva B.

Los varones

Mañana será el comienzo del Torneo Apertura de Caballeros, que contará con la participación de cinco equipos.

Por la primera fecha, desde las 10, El Nacional se enfrentará con Puerto Belgrano.

Luego, a las 12, Villa Mitre chocará ante Rosario Puerto Belgrano, que hará su estreno en el certamen.

Ambos cotejos se llevarán a cabo en la cancha de la ABH, en Las Tres Villas.

Libre tendrá Universitario.

Para calentar motores

Durante cuatro fines de semana (entre febrero y marzo) la Asociación Bahiense de Hockey organizó el Torneo Preparación, que fue de carácter oficial pero amistoso ya que no sumó puntos ni consagró campeón.

El mismo sirvió como puesta a punto para los equipos y quienes componen los clubes de la ABH, luego de un 2020 sin actividad a causa de la pandemia.