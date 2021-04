Básquetbol

Se disputa la segunda fecha en el certamen local de segunda división, con cuatro partidos a las 20.45:

Zona A

Barracas vs El Nacional

San Lorenzo vs Velocidad

Zona B

La Falda vs Independiente

Argentino vs Sportivo

Habrá siete partidos por la NBA:

20.00, Cavaliers vs 76ers

20.00, Pistons vs Wizards

20.30, Nets vs Hornets

21.00, Pelicans vs Magic

21.00, Heat vs Warriors

21.30, Spurs vs Hawks

23.00, Clippers vs Nuggets (con Facundo Campazzo)