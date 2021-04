Coronel Suárez: los municipales jubilados volvieron a manifestarse 

Los jubilados municipales de Coronel Suárez volvieron a manifestarse hoy en en la plaza San Martín y en el hall del palacio municipal en reclamo de un aumento salarial que le llegue a los pasivos municipales.

El último aumento salarial anunciado por el intendente Ricardo Moccero está compuesto por sumas fijas, cifras en negro y recién en el mes de septiembre verían reflejado parte de ese aumento en el básico, con lo cual recién llegaría al bolsillo de los jubilados en el mes de diciembre.

Debido al aumento del costo de vida, la inflación creciente y las retracciones propias de la pandemia los jubilados reclaman un aumento que vaya al básico del trabajador municipal.

Juana Rodriguez, una de las manifestantes, indicó que “hace un año que no tenemos un aumento”.

“Reclamamos que los aumentos vayan al sueldo activo y no que se pague en sumas en negro. Yo sufro una situación de salud y es muy difícil afrontar los gastos que ello supone con una jubilación mínima”, dijo.

“El intendente debería ponerse una mano en el corazón y recibirnos. Mi esposo y yo estamos jubilados por discapacidad; la plata no nos alcanza. Quisiera saber cuánto gana él para que vea lo que ganamos nosotros. Y cada vez que queremos hablar con él, no está o no nos atiende”, agregó.

La jubilada municipal también lamentó que ni los concejales ni los funcionarios salieron en defensa de su reclamo.

Por su parte María Lastra agregó que se firmó una nota para pedirle una audiencia al intendente.

“Nos molesta venir hasta acá, pero hace un año que no tenemos un aumento y con más de 70 años tenemos que salir a trabajar porque no nos alcanza”, aseguró.

“El intendente nos miente. No puede ser que nunca esté, que no nos quiera atender. Queremos una solución, el dinero no nos alcanza. Tenemos que ir al médico, comprar la medicación, ir al médico, pagar la renta. Si tiene un poco de dignidad, que nos atienda y nos dé un consuelo”.

Los jubilados municipales estuvieron acompañados por el secretario general del sindicato de trabajadores municipales, Rubén Allende, quien afirmó que “el reclamo de los jubilados es legítimo”.

“Las jubilaciones mínimas están en 18.000 pesos y hay compañeros que cobran 20 o 23 mil pesos, cuando la canasta básica supera los 56.000. Son salarios que están en la mitad de una canasta básica. Muchos de ellos tienen que elegir entre comer o alimentarse”, explicó. (Agencia Coronel Suárez)