"Visibilizar y reclamar por una universidad libre de violencia machista"

Desde el Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur realizaron una intervención en el frente de la universidad en el marco del Día Internacional de la Mujer.

"La intervención consiste en visibilizar este día de lucha en la institución de la que somos parte como docentes, alumnas, no docentes, para generar conciencia y seguir reclamando por una universidad libre de violencia machista", explicó Micaela Gasparini, integrante del Observatorio.

En este sentido, Gasparini sostuvo que buscan que la institución "sea un lugar seguro tanto para mujeres y disidencias y en donde el perfil de lxs egresados sea con perspectiva de género ya que cada universidad tiene responsabilidad en cuanto a la formación que reciben ahí mismo como también para con la sociedad".

La profesional aclaró que decidieron llevar adelante esta intervención ya que no van a participar de la movilización convocada para esta tarde "porque nos seguimos cuidando ya que la pandemia continúa. Dentro del Observatorio hay personas de riesgo, personal de Salud, convivientes de personas mayores y creemos que tenemos una responsabilidad civil".

"Planteamos una jornada al aire libre y con distanciamiento social, en donde pretendemos que no se acumule tanta gente".

"Hoy decimos 'Paren de matarnos' ya que la cifra de femicidios no se reduce habiendo tenido casi 300 el año pasado. No son suficientes las denuncias y un ejemplo de eso es el caso de Úrsula Bahillo, quien erradicó 18. La mayoría de los femicidios en lo que va del 2021 fueron con denuncias previas. Mientras tanto los denunciados siguen violando la perimetral, nosotras seguimos sin protección, tenemos una policía y un poder judicial cómplices y que no hacen lo que tiene que hacer ante un caso de violencia de género", sostuvo Micaela.

Y agregó: "Además de la brecha salarial, las desventajas sociales y culturales en las que vivimos las mujeres y disidencias. Por eso también invitamos a los varones a repensar sus espacios, a erradicar la complicidad que se da en un pacto patriarcal, a pensar en sus privilegios, entre tantas otras cosas".