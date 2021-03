Kicillof: "Nuestro objetivo estructural es erradicar la violencia contra las mujeres"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que el objetivo de su gobierno es "erradicar la violencia contra las mujeres" y admitió que los esfuerzos que se han realizado hasta ahora no han sido "suficientes".

"Nuestro objetivo estructural es erradicar la violencia contra las mujeres. Mientras tanto, les quiero dar el mensaje a las bonaerenses de que no van a estar solas. Nuestro estado provincial sabe que lo que se ha hecho no es suficiente, por eso estamos profundizando y reforzando las medidas que tomamos", manifestó Kicillof.

El mandatario provincial manifestó que "es una responsabilidad del estado provincial coordinar todas las iniciativas y dar una respuesta integral y unificada".

"No puede ser más que no se sepa que timbre hay que tocar. No puede quedar a criterio de quien recibe la denuncia cuál es la gravedad de la denuncia que se está recibiendo", señaló.

En tanto, agregó: "Muchas veces dije que ante esta cuestión tan grave y horrorosa lo que tenemos que hacer, tanto como gobernador y como varón, es no sacarle el cuerpo: tenemos que acompañar la problemática y darle una respuesta eficaz".

Asimismo, Kicillof subrayó que plantearle una lucha a la violencia de género "requiere una campaña efectiva" y un estado capaz de "asegurar que cuando alguien da el paso de la denuncia, va a tener una respuesta efectiva".

"Tenemos todo nuestro compromiso puesto en terminar con la violencia de género", aseguró.

El gobernador encabezó junto a la vice Verónica Magario y la ministra Estela Díaz el acto de firma de convenios del programa "Comunidades sin Violencias" en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Durante el acto, la ministra Díaz adelantó que se crearán "20 oficinas de violencia de género, una por departamento judicial" y remarcó que éstas "van a ser un ámbito del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial".

En tanto, el ministro de Salud, Daniel Gollán, insistió en dar una "batalla cultural" que "vaya acorralando las lógicas perversas del patriarcado".

"Tenemos que dar un gran debate y generar conciencia", insistió el funcionario del área de salud.

Por su parte, Magario señaló que "las mujeres son las que sufren, las que son ignoradas, pero las que en momentos de crisis ponen el cuerpo, la vida y sacan adelante las cuestiones más difíciles"

"No a la violencia contra la mujer y sí a los derechos de las mujeres", expresó.

También participaron del acto las distintas intendentas del oficialismo que administran municipios de la Provincia, entre ellas Mayra Mendoza (Quilmes), Mariel Fernández (Moreno), Blanca Cantero (Presidente Perón) y María Celia Gianini (Carlos Tejedor), así como también el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner. (NA)