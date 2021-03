Larreta se bajó del acto en la Rosada para no cruzarse con Insfrán, que fue recibido por el presidente

En medio de las críticas, denuncias y protestas en Formosa, el gobernador Gildo Insfrán visitó hoy Buenos Aires para asistir al acto por el Día de la Mujer en Casa Rosada junto al presidente Alberto Fernández, mientras al mismo tiempo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta decidió no participar del evento para no cruzarse con el criticado mandatario provincial.



Insfrán arribó a la ciudad de Buenos Aires en horas de la mañana, antes del acto que tuvo lugar en el Museo del Bicentenario, que comenzó pasado el mediodía.



El formoseño fue parte de los gobernadores que asistieron de forma presencial al encuentro, donde se firmó un Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género.

En tanto, Rodríguez Larreta decidió no estar presente en el Museo del Bicentenario. Ante la consulta de Infobae, el entorno del dirigente explicó los motivos: “Horacio decidió no asistir al acto en la Casa Rosada. Consideró que no es un día para compartir una actividad con el gobernador de Formosa”.

El jefe de Gobierno e integrante de Juntos por el Cambio declaró al respecto: “Me solidarizo con todos los formoseños y condeno enérgicamente lo que está ocurriendo en esa provincia. Lo que sucedió en estos días es consecuencia de muchos años avasallando las instituciones y que en muchas situaciones no se respeta la Constitución como la aduana interna que se estableció y que impide a las personas la libre circulación.

El presidente había expresado su preocupación este sábado por la situación de Formosa y cuestionó la "violencia institucional" de parte de la policía local como respuesta a las protestas contra el regreso a la Fase 1 de cuarentena.



En Casa Rosada también estuvieron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de San Juan, Sergio Uñac; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y de Tucumán, Juan Manzur.



Otros se conectaron por videoconferencia, pero el que no estuvo ni de forma virtual ni presencial fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



No obstante, el porteño sí firmó junto al resto de los gobernadores un compromiso de integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios; a adherir al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE) y al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), y a jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y municipales.