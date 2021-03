Cómo funciona COVAX, el mecanismo por el que la Argentina recibirá 9 millones de vacunas

La carrera por las vacunas contra el Covid-19 demostró rápidamente una desigualdad entre la capacidad de los distintos países para acceder a ese insumo clave en la lucha contra la pandemia y, en ese contexto, el mecanismo COVAX, del cual participa la Argentina, se planteó como objetivo tratar de subsanar ese desequilibrio.

Representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) consultados por Noticias Argentinas brindaron detalles sobre el funcionamiento, los objetivos y el financiamiento de este sistema por el que la Argentina recibirá, de aquí a mayo, 1.944.000 vacunas como primera entrega del total de 9 millones reservadas para el país.

El mecanismo COVAX, coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza GAVI para las Vacunas y la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) consiste en unificar el poder de adquisición de los más de 170 países participantes para garantizar una cantidad y variedad de vacunas contra el Covid.

"Hay dos formas de participar: como economías autofinanciadas y como participantes financiados (países que reúnen los requisitos para el Compromiso Anticipado de Mercado o AMC). Los países autofinanciados pagan por sus vacunas y los AMC son elegidos de acuerdo con criterios establecidos por el Banco Mundial y son considerados países de bajos ingresos", explicaron a NA en la OPS.

Además de cumplir un rol recaudatorio, el sistema también funciona como una especie de intermediario entre los productores de estos insumos y los gobiernos, y hasta el momento el menú lo integran las dos versiones de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca (una producida en Corea del Sur y otra en la India, la "Covishield"); la de Pfizer/BioNTech y la de Janssen/Johnson&Johnson (comprometida para junio).

A quién le toca cada vacuna es algo que depende del tipo de acuerdo del país con COVAX: según las fuentes consultadas, "hay países que están en 'acuerdos comprometidos', es decir que reciben las vacunas que le sean asignadas, y otros en 'acuerdos opcionales', que pueden decidir no recibir ciertas vacunas".

Según el listado oficial publicado por GAVI días atrás, la gran mayoría de los 138 países que forman parte de COVAX y son miembros de Naciones Unidas recibirán en esta primera entrega las vacunas de AtraZeneca y su versión del Serum Institute de la India, y solo 18 la de Pfizer.

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, señaló en una conferencia de prensa vía streaming el pasado miércoles que en la región de América Latina y El Caribe solo "cuatro países de los ocho que participan de COVAX participaron de una iniciativa llamada Primera Ola: son Perú, Colombia, El Salvador y Bolivia, que reciben vacunas de Pfizer en una cantidad muy limitada, para empezar". (NA)

Respecto de la cantidad de vacunas que se le asignará a cada país por este mecanismo, Barbosa explicó "todos están recibiendo en el primer envío, hasta el mes de mayo, alrededor del 2,2% de su población, con la excepción son los países de pequeña población".

La meta del mecanismo COVAX es llegar a "distribuir el equivalente al 20% de la población mundial en el 2021, aproximadamente 2 mil millones de vacunas", según indicaron a este medio en la OPS, aunque aclararon que "estas estimaciones son variables y se adecúan a las posibilidades de fabricación y suministros".

Sobre este punto, la directora de la OPS, Carissa Etienne, advirtió en la conferencia de prensa del pasado miércoles que "el mundo seguirá enfrentándose a una insuficiencia de vacunas durante gran parte de 2021" porque "no hay suficientes y no se están repartiendo con equidad". No obstante, destacó que "la llegada de vacunas a través de COVAX es un hito histórico" y estas primeras dosis marcan el comienzo de una fase nueva para la respuesta ante la Covid".