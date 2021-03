"El informe de ADUNS es viejo; está todo dado para la presencialidad", afirmó Vega

El rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Daniel Vega, se refirió esta mañana a cómo se dictarán las clases en las escuelas medias de la Universidad.

En diálogo con Panorama en LU2, Vega dijo que las clases se darán con un sistema semipresencial: "Las condiciones están dadas para ellos", aseguró.

"Se realizaron las obras necesarias para que esto ocurra", justificó y agregó que "hay espacios que no se van a utilizar porque no se pueden ventilar en forma adecuada, pero la mayoría de los espacios sí están listos".

En ese sentido, expresó: "Que no haya algunos espacios habilitados no implica que no podamos habilitar las clases presenciales. Hoy el 90 % de las instalaciones están habilitadas luego de ser inspeccionadas".

Vega aclaró que dichas inspecciones se realizaron "con estándares mucho más rigurosos que los que aplica la Provincia".

Al respecto, mencionó el comunicado que lanzó ayer la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) y dijo que el informe presentado por el gremio "es anterior a las mejoras que se hicieron".

"En la jornada de hoy se emitirá un nuevo informe sobre la realidad actual, porque el anterior no la refleja. Confío en que a partir de esto este malentendido quede atrás", afirmó Vega.