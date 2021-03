Racing, River, la Supercopa y Lautaro Martínez, en la agenda del jueves

Básquetbol

Regresa la actividad de la Champions League Americas, con dos partidos: U. de Concepción (Chile)-Quimsa (Argentina), desde las 19.10, y Titanes (Colombia)-Caballos de Coclé (Panamá), a las 21.40.

Por la Conferencia Sur de la Liga Argentina jugarán un partido pendiente Gimnasia (LP) y Lanús, desde las 21.

Habrá nueve partidos en la NBA, última jornada previa al All-Star: Celtics-Raptors (21), Wizards-Clippers (21), Knicks-Pistons (21.30), Grizzlies-Bucks (22), Pacers-Nuggets (22), Pelicans-Heat (22.30), Spurs-Thunder (23), Suns-Warriors (00 del viernes) y Blazers-Kings (00 del viernes).

Bochas

Se disputará la segunda fecha del oficial por parejas en la divisional B:

Bella Vista vs San Martín

Villa Nueva vs Dublín

Río de la Plata vs Talleres

La Falda vs Independencia

Villa Mitre vs Velocidad

Fútbol

Racing y River definirán la Supercopa Argentina desde las 22.10. Televisará ESPN.

Por las semifinales de la Copa del Rey, en España, se medirán Levante y Athletic Bilbao a partir de las 17. La ida fue 1-1.

Habrá tres partidos por la Premier League inglesa: West Bromwich-Everton (15), Fulham-Tottenham (15) y Liverpool-Chelsea (17.15).

Mientras que se completará la 25º fecha de la Seria A italiana: con Lautaro Martínez, Inter visitará a Parma desde las 16.45.

Tenis

Continúa el Argentina Open, el ATP 250 que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis.

Cancha principal Guillermo Vilas

A las 13: Pablo Andújar (España) vs Gianluca Mager (Italia)

A continuación: Francisco Cerúndolo (Argentina) vs Benot Paire (Francia)

No antes de las 18: Jaume Munar (España) vs Frances Tiafoe (EEUU)

No antes de las 20: Diego Schwartzman (Argentina) vs Lukas Klein (Eslovaquia)

Cancha 2

A las 15: Andre Goransson (Suecia) y Thiago Monteiro (Brasil) vs Tomislav Brkic (Bosnia) y Nikola Cacic (Serbia)

A continuación: Máximo González (Argentina) y Simone Bolelli (Italia) vs Dominik Koepfer (Alemania) y Joao Sousa (Portugal)

A continuación: Francisco Cerúndolo (Argentina) y Federico Coria (Argentina) vs Austin Krajicek (EEUU) y Franko Skugor (Croacia).