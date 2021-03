Según el Indec, la pobreza en Bahía bajó 9,4 % respecto al primer semestre de 2020

Un 24 % de los bahienses era pobre al segundo semestre de 2020, cifra que es un 9,4 % más baja con respecto al primer semestre de ese mismo año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, la tasa de indigencia aumentó un 5,6 % y alcanzó el 7 %. Medida por hogares, resulta que durante la segunda mitad del 2020 un 18,7 % era pobre y, dentro de ese porcentaje, un 5,2 % indigente.

Con todo, de las planillas del organismo estadístico surge que alrededor de 75.511 bahienses no reunían ingresos como para poder adquirir una Canasta Básica Total (CBT), que contiene bienes alimentarios y no alimentarios (servicios), la definición de pobreza por ingresos, una de las utilizadas por el Indec, pero no la única.

En tanto, sobre esa cifra, 21.926 ciudadanos resultaron ser pobre-indigentes; es decir, no reunían suficientes ingresos para comprar una Canasta Básica de Alimentos (CBA), compuesta exclusivamente por alimentos básicos.

En la medición por hogares, 22.175 era pobre y 6.152 pobres-indigentes.

Vale aclarar que las cifras absolutas arriba individualizadas toman una población de referencia de 314.945 personas y 118.578 hogares, al tiempo que los considerables niveles de error de la muestra obligan a que sean consideradas con cautela.