"No entendemos como algo personal puede llegar tan lejos", expresó Görg

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

En vísperas de la segunda fecha del Campeonato Invernal 2021, programación finalmente pospuesta para mañana, el Club Midgistas del Sur nuevamente se vio obligado a dividir sus tareas entre la actividad deportiva y el plano legal.

El hecho en cuestión recién salió a la luz la semana pasada, aunque data del pasado martes 9 del corriente, cuando Fernando Bonacci, socio del club y ex subcampeón de la categoría, envió una carta documento a la COPAM (Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo) con un pedido expreso:

“Paso previo a dictarse sentencia definitiva, se solicita a esa comisión en defensa del deporte motor y de la recta institucionalidad que debe reinar en todos los clubes, que no se autorice ningún tipo de competencias, ni de automóviles ni motociclismo, a desarrollarse en la pista de Aldea Romana, propiedad del CMS”, expresa, en primer término, el documento enviado por Bonacci hacia la COPAM.

“Sostiene dicha nota, al contrario de lo afirmado por las ilegítimas autoridades del club, que la cuestión en litigio no ha devenido en abstracta y, por ende, no perdió vitalidad la resolución que impuso la intervención a la institución”, agrega la carta.

Ante esta nueva arremetida de Bonacci, el CMS respondió a través de su representante legal, el abogado Maximiliano Görg, quien, además de brindar un panorama técnico de la cuestión, dio su opinión personal sobre los hechos.

“Desde un punto de vista legal, el reclamo requiere que hasta tanto la Suprema Corte de la Provincia resuelva el conflicto de la intervención y el fondo de la cuestión, no le habiliten al Club Midgistas del Sur a ningún tipo de actividad deportiva. Es decir que si la Corte tarda un año en resolver, durante ese período no se realicen actividades”, detalló.

“Digamos que esto no sorprende, en el marco del conflicto personal que Bonacci tiene con Facundo García. Pero sí resulta extraño considerando que la presentación hecha puede implicar una suspensión de la actividad muy grande”, agregó.

--¿En qué instancia se encuentra el problema judicial en cuestión?

--Sigue todo igual, no hubo cambios. Acá el problema no es mantenerse en el poder a toda costa. Cuando la Corte Suprema resuelva que la intervención jurídica tiene que hacerse, y esto se manifestó siempre, les diré a las autoridades que entreguen la llave del club. Lo llamativo es que se pida una inhabilitación al club sin que resuelva la justicia, eso va en contra de cualquier principio básico.

“Y el perjuicio no es contra Facundo García, que la gente no se equivoque. La suspensión de la actividad afecta nada más ni nada menos que al club y al Midget. Nos parece algo exagerado, no entendemos como algo personal puede llegar tan lejos”, reafirmó.

--¿Esta carta documento podría cambiar el curso de las cosas?

--Entiendo que no sería posible, pero al haber tantas notas me resulta muy raro. Particularmente presenté un descargo diciendo que no puede ser que sigamos con esta novela, y que en definitiva, cuando resuelva la Corte, se actuará acorde a ello. La actividad está habilitada por el Municipalidad, la Federación Regional y la COPAM. Da la sensación que el problema personal supera la realidad jurídica.

“Se juntaron todos los expedientes, de un lado y del otro, y se llegó a la corte. Básicamente es así, para explicarlo de forma sencilla. No es que el club está haciendo algo para impedir el fallo o algo por el estilo. Está todo el expediente allá y ellos resolverán. Desde nuestro lugar se busca la continuidad del Midget y que la gente que vive de la categoría pueda generar su fuente de ingreso y que el fanático siga disfrutando”, cerró Görg.