Pringles: tras multar a un gallo, ahora sancionaron a una mujer con discapacidad por "estacionar en lugar prohibido"

Tras el caso del vecino que fue multado por la tenencia de un gallo que molestaba con su canto a los vecinos, ahora una mujer con discapacidad estalló de bronca en las redes sociales al recibir una notificación del Juzgado de Faltas Municipal por estacionar en lugar prohibido, cuando la Ley 19.279 permite el libre tránsito y estacionamiento a quienes portan en sus vehículos el Símbolo Internacional de Acceso.

“Nunca descargo nada por este medio, y disculpen si digo alguna palabrota. No soy así pero hoy estoy súper embroncada, indignada, harta", escribió en las redes sociales Pamela Halter, quien posee una discapacidad en una de sus piernas y desde hace años circula con el símbolo identificatorio.

"Cada vez que tengo que hacer un trámite en el centro no encuentro lugar para estacionar. Los que me conocen saben que tengo una discapacidad. Es la segunda vez que me hacen una multa por parar en supuesto mal lugar. A ver señores inspectores, las personas con discapacidad tenemos libre estacionamiento y tengo la oblea. ¿Qué miran?”, se preguntó.

Explicó que cada vez que concurre a la zona céntrica tiene que dar "mil vueltas" para encontrar un lugar donde poder estacionar, y que ahora deberá subir las escaleras para llegar hasta el Juzgado de Faltas a hacer el correspondiente descargo, a fin de que la eximan de abonar los casi 4 mil pesos por estacionar en lugar prohibido.

“El centro (está) lleno de remises, de lugares para motos. ¿Dónde están los lugares para discapacidad? Por eso en este pueblo las personas como yo no podemos salir”, disparó.

El Símbolo Internacional de Acceso para vehículos de personas con discapacidad, por la Ley 19.729, da derecho al libre tránsito y estacionamiento.

Se trata de un documento que identifica al vehículo en el que se traslada una persona con discapacidad y le da derecho al libre tránsito y estacionamiento.

A partir de la Resolución 1094/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad, el símbolo internacional de acceso es digital: una tarjeta con un código QR asociado a la patente del vehículo.