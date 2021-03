Sortean una camiseta de Boca firmada por Tévez para ayudar a Thiago

Thiago Toloza nació con espina bífida e hidrocefalia y no puede caminar, por lo que necesita una bicicleta adaptada para continuar con su terapia y a la vez, poder salir a pasear con sus amigos para de este modo poder llevar la vida más cercana a la que tiene un chico de 15 años.

"Mientras los chicos del barrio pasean y corren en su bici, él lo tiene que hacer en su silla de ruedas. Tener una nueva bicicleta adaptada, no solo lo ayudaría con el ejercicio para sus piernas y el sobrepeso, sino para su autoestima y su desarrollo emocional", agregó Silvina, mamá de Thiago.

La campaña contempla un bono contribución de 200 pesos que sortea este sábado 6 de marzo por la lotería nacional nocturna y que tiene como principal premio una camiseta de Boca firmada por Carlos Tévez, Bufarini, Andrada, Benedetto y más y otros 9 premios.

La bicicleta adaptada tiene un costo de 80 mil pesos y con la ayuda de todos, Thiago podrá estar más pronto disfrutando de su infancia con amigos y realizando sus ejercicios. De otra manera, sin esa bicicleta Thiago tiene que salir con su silla de ruedas.

Los que puedan comprar un bono podrán comunicarse al 2914485653 o al 2914405651.

Hoy su bici le quedó chica

Hoy Thiago ya tiene 15 años, no mueve sus miembros inferiores y no controla esfínteres. Su única posibilidad de movilidad son la silla de ruedas, una bicicleta que se acciona con las manos -que es la que le quedó chica- y una pileta donde el agua ejerce de recreo y estimulación.

"La bicicleta que él tiene ahora es adaptada, tiene la particularidad de que se propulsa con las manos y en breve será donada a algún niño que la necesite. La conseguimos en su momento a través de una ONG hace unos 10 años pero hoy, una apta para su tamaño y su peso ronda los 80 mil pesos, una cantidad que no tenemos y se adquiere en una empresa llamada FabriAcción Triplay de Córdoba", contaba su mamá a La Nueva el año pasado."Ambos sabemos que a menos que la ciencia descubra algo, mi hijo no va a caminar nunca. El nació con una abertura en la columna de 6x6, eso implicó que sus nervios estuvieran como cortados y le produjo que el líquido cefalorraquídeo, que va desde la cabeza por la columna, no pudiera drenar como corresponde. Por lo mismo, también nació con hidrocefalia y desde el mes de vida lleva puesta en su cabecita una válvula que va hasta al peritoneo que hace que ese líquido drene y no se acumule en la cabeza".

La mayoría de los niños nacidos con mielomelingocele, no caminan.

"Algunos con bastones canadienses pueden llegar a hacerlo, pero no es su caso debido a la cantidad de nervios dañados con los que Thiago nació".