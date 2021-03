La queja de Russo y el enojo de Falcioni con el DT de la Selección, tras Independiente-Boca

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo se mostró disconforme por "las muchas interrupciones" que tuvo el empate entre su equipo e Independiente anoche por la Copa de la Liga Profesional.

"Creo que el partido fue muy cortado, muy friccionado. Tuvimos momentos buenos, pero un error nuestro provocó el gol de ellos", dijo el entrenador.

"Después, el rival se defendió bien, pero el juego se cortó mucho y es difícil. Hubo muchas amarillas y un solo foul fuerte", estimó.

"Todos los rivales se protegen bien y el gasto lo tenemos que hacer nosotros, y por momentos somos claros y en otros, no", cerró.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En tanto, Julio César Falcioni, DT de Independiente, se quejó tras el partido, porque no pudo contar con el volante Lucas González, citado al seleccionado sub-23 de gira por Japón.

"El técnico, (Fernando), el 'Bocha' Batista nunca llamó para avisar que lo convocaba. A los entrenadores de otros equipos Batista los llamó para decirles que les convocaba jugadores y la mayoría se los negó, pero a mi no me preguntó nada. Por ejemplo Nicolás Capaldo jugó para Boca y nosotros no pudimos contar con 'Saltita' González. Es una injusticia. Acá la ley debe ser pareja, o los ceden todos o los niegan todos", cuestionó.

Respecto del empate 1-1 ante los boquenses, destacó que pese a quedar conforme con "el buen rendimiento del equipo" ,dijo que le preocupa los goles que le hacen "por arriba y de pelota parada"..

"Estoy conforme con el rendimiento del equipo, pero me preocupan los 4 goles que nos han hecho con centro por arriba, de cabeza, tres de ellos fueron de pelota parada, a veces por desconcentración o por virtudes del adversario", dijo.