Hora, TV y formaciones: Boca e Independiente se miden en Avellaneda

Independiente y Boca Juniors se enfrentarán hoy en Avellaneda en un clásico que se presenta como una oportunidad inmejorable para la recuperación de ambos en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, después de las derrotas sufridas la fecha anterior.



El partido de la séptima jornada en el estadio Libertadores de América se disputará desde las 21 con arbitraje de Patricio Loustau y transmisión de TNT Sports.



Independiente perdió la punta de la Zona 2 y cortó la buena racha de ciclo de Julio César Falcioni, al caer el sábado pasado ante Vélez Sarsfield (1-0) en los minutos finales de un cerrado partido en el José Amalfitani de Liniers.



Un día más tarde, Boca perdió en tiempo de descuento frente a Talleres de Córdoba (2-1) en la Bombonera en una de las peores actuaciones del año, lo que fue parcialmente reparado el miércoles con la goleada sobre Defensores de Belgrano (3-0), de la Primera Nacional, por los 16vos. de final de la Copa Argentina.

Por esto, el clásico de este domingo cobra especial atractivo, dado que relanzará en el torneo al equipo que resulte ganador y profundizará la preocupación en el eventual derrotado.



Independiente ocupa el tercer puesto de la zona con 12 unidades, dentro de la zona de clasificación para los cuartos de final de la Copa LPF, de la que Boca se mantiene momentáneamente afuera con 9 puntos en el sexto lugar.



El Rojo transitó una semana de complicaciones por la baja de jugadores importantes que no estarán presentes frente a Boca. El más trascendente, por caso, es su capitán y goleador, Silvio Romero, a quien se le diagnosticó coronavirus positivo el jueves pasado.



El cordobés deja un hueco difícil de llenar en el centro del ataque "rojo". Falcioni cuenta con dos opciones: Alan Velasco, que no es titular desde la primera fecha por problemas físicos, o Nicolás Messiniti, que ingresó desde el banco de suplentes en cuatro partidos.





En la defensa, tras la partida de Alan Franco al Atlanta United de Estados Unidos, aparecerá el quilmeño Ayrton Costa (21 años), que tampoco integra el once inicial desde la derrota frente a Lanús (1-0) en la jornada inaugural de la competencia.



Otro cupo a resolver por el entrenador es en la mitad de la cancha por el viaje del "Saltita" Lucas González con el seleccionado sub 23 a Japón para disputar amistosos con vistas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Su reemplazante saldrá entre Domingo Blanco y Adrián Arregui.



Boca tiene previsto regresar al esquema de tres/cinco defensores que le dio buen resultado en el superclásico ante River (1-1) por la quinta fecha. En relación al equipo que perdió con Talleres ingresará el peruano Carlos Zambrano como tercer marcador central en reemplazo de Agustín Almendra.



Por lo demás, Nicolás Capaldo y Frank Fabra será los laterales subidos hacia la mitad de la cancha; Jorman Campuzano y Cristian Medina tendrán a cargo la contención del mediocampo y Gonzalo Maroni jugará más suelto para conectar con los delanteros Sebastián Villa y Carlos Tevez.



El DT Miguel Ángel Russo todavía no puede contar con Edwin Cardona -desgarrado la semana previa del superclásico-, quien no fue incluido en la convocatoria.



= Probables formaciones



-Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Ayrton Costa y Lucas Rodríguez; Domingo Blanco o Adrián Arregui y Lucas Romero; Jonathan Menéndez, Nicolás Messiniti o Alan Velasco y Sebastián Palacios. DT: Julio César Falcioni.



-Boca Juniors: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Lisandro López y Carlos Izquierdoz; Nicolás Capaldo, Cristian Medina, Jorman Campuzano y Frank Fabra; Gonzalo Maroni; Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.



-Árbitro: Patricio Loustau.

-Estadio: Independiente.

-Hora de inicio: 21:00.

-TV: TNT Sports.