La semana deportiva comienza con mucha actividad a nivel nacional

Básquetbol

Se disputará un partido por la Liga Nacional: desde las 19.30 chocarán Instituto y Libertad de Sunchales.

Habrá once partidos en la NBA:

20.00, Wizards vs Pacers

20.30, Celtics vs Pelicans

20.30, Knicks vs Heat

20.30, Nets vs Timberwolves

21.00, Thunder vs Mavericks

21.00, Pistons vs Raptors

21.00, Rockets vs Grizzlies

21.30, Spurs vs Kings

22.00, Jazz vs Cavaliers

23.00, Clippers vs Bucks

23.00, Warriors vs Bulls

Bochas

Se llevará a cabo la octava fecha del oficial por parejas en la A:

Almafuerte vs La Armonía

El Puma vs Olimpia

Kilómetro 5 vs Independiente

El Cometa vs Barrio Hospital

9 de Julio vs Leandro N. Alem

Tiro Federal vs General Cerri

Fútbol

Se completa la séptima fecha de la copa de la Liga Profesional, con tres partidos:

19.00, Estudiantes LP vs San Lorenzo

21.15, At. Tucumán vs Newell's

21.15, Huracán vs Gimnasia LP

Continúa la tercera fecha de la Primera Nacional, con cinco encuentros:

15.00, Gimnasia M vs Tigre

15.30, Riestra vs Alvarado

17.00, San Martín SJ vs Brown A

17.05, Def. de Belgrano vs Independiente Rivadavia M

21.10, Dep. Morón vs Tristán Suárez

La selección argentina U23 jugará su segundo amistoso consecutivo en Japón: desde las 7.45 se medirá con el local, en Fukuoka.