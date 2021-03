El club Estrella amaneció vestido de fiesta

El club Estrella está cumpliendo hoy 84 años y en la institución del barrio San Martín decidieron vestirse de fiesta.

En medio de la situación particular que genera la pandemia y más allá de que no se trata de una fecha redonda, su gente considera que tiene motivos suficientes para festejar, por eso las instalaciones amanecieron coloridas, con banderas y globos azules y amarillos, resaltando que no se trata de un día más.

“Consideramos que es bueno poder festejar y máxime en estos tiempos, donde no abundan alegrías. Queremos que cada uno que hoy ingrese al club entienda que acá hay mucha historia, como la que están escribiendo ellos en este presente”, señaló el presidente Luciano Gardela.

Estrella representa a una amplia barriada, con un particular sentido de pertenencia y, como el resto de las instituciones, por encima de lo deportivo, cumple una importante función social.

“La verdad que el club está con mucha movida. Cada vez contamos con más chicos y se están intentando potenciar las diferentes disciplinas como patín, vóley y futsal, más allá que el básquet siempre fue el motor”, agregó Gardela.

A propósito, uno de los objetivos institucionales es poder crecer en infraestructura.

“El trabajo diario demanda mucho tiempo y energía, aunque no siempre luce. De todos modos, hay un grupo importante de gente trabajando y, junto con el empuje de los socios estamos intentando hacer crecer al club. En tal sentido, dimos pasos importantes durante la pandemia con obras que no se ven. A la vez, estamos proyectando la construcción de un baño para discapacitados y, una vez que dejemos en óptimas condiciones todo lo que ya está funcionando, pretendemos, a futuro, seguir con las obras en el terreno lindante al gimnasio”, avisó Gardela.

Estrella, un club de barrio que sigue brillando con luz propia...