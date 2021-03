San Francisco está lejos de lo que pretende y Libertad sigue “seco”: 0-0 en Villa Rosas

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Equipos con estilos similares y con altas pretensiones en el juego, pero con elevados porcentajes de situaciones desperdiciadas y sin poder de gol. Por eso el resultado no alarmó a nadie: 0-0 entre San Francisco y Libertad en Villa Rosas, donde el Celeste hizo las veces de local.

El primer tiempo fue entretenido, con chispazos constantes y buenas intenciones de dos elencos que no rifan la pelota, que intentan progresar con toques cortos y que tienen en sus volantes a los hombres más incisivos.

El Sanfra, sin nombres rutilantes pero con futbolistas identificados con una idea, fue ancho, atacó constantemente a los espacios y exigió con el desprendimiento de los volantes externos (más Marcos Ibarra que Lautaro Pabón) y algunos remates de media distancia.

El milrayita sacó provecho de algunas salidas fallidas del rival y machacó con el manejo de Schefer y las subidas del prócer Mariano Moreno. Así y todo no la mete, lleva 270 minutos sin goles (los tres partidos que disputó en el campeonato) y la cara de fastidio del DT Julio Román, en zona de vestuarios, describió perfectamente el presente de un equipo que sigue desperdiciando chances de meterse entre los 8 clasificados a la A.

A los 27, la única jugada polémica de la tarde: Mariano Moreno enfiló hacia el área y Marcos Ibarra lo agarró de todos lados para no dejarlo pasar. El árbitro Lucas de Dios no cobró nada, y a mi me quedó la duda desde el arco opuesto, donde se encuentran las cabinas para el periodismo: ¿fue adentro o afuera del área? No sé, pero era falta, clarita.

Otra del referí: por momentos permitió que el juego se reanude rápido, a veces con balón en movimiento, sin percibir que tenía jugadores protestando alrededor que se tuvo que sacar de encima para correr atrás de las acciones. Tampoco amonestó a Schefer por una entrada fuerte contra Ibarra sobre la expiración de la etapa inicial, cortando un avance prometedor.

En el segundo período, con dos cambios de movida, Libertad tuvo más aire y mayor determinación que el de Villa Italia, que perdió dinámica y explosión.

A los 26, antes de que se ejecute un córner a favor para San Francisco, Ibarra le dio un puñetazo en la cara a Matías Fernández, fue expulsado con roja directa y los de Martín Carrillo se quedaron con 10. Y ahí empezó el operativo “aguante”, mientras el rival ponía gente en ofensiva y terminaba con un 3-3-1-3 que tuvo forma, pero no efecto.

En fin: San Francisco sigue lejos de lo que quiere ser y Libertad necesita convertir para romper las cadenas de sus propias limitaciones. Así es el fútbol…

San Francisco 0 (3-4-1-2)

Tombesi 5

Olate 5

D. Ocampo 6

Esperón 5

L. Pabón 6

Chamorro 5

Leguizamón 5

M. Ibarra 6

Kippes (c) 4

Quijada 6

Castiglioni 5

DT: Martín Carrillo

Libertad 0 (3-1-3-3)

R. Martínez (c) 6

Poncetta 7

Ojeda 5

M. Fernández 6

Lincopán 4

M. Moreno 5

SCHEFER 7

E. Gutiérrez 4

J. Martín 5

Orsi 5

Gandolfo 6

DT: Julio Román

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles. A los 26m. fue expulsado M. Ibarra (SF).

Cambios. 65m. Villegas (5) por L. Pabón y N. Muñoz (5) por Kippes, 74m. Metz por Leguizamón y 88m. P. García por Quijada, en San Francisco; 45m. Verdino (6) por M. Moreno y Güeper (5) por Lincopán, 71m. J.M. González (4) por E. Gutiérrez y E. Correa (6) por Orsi y 79m. D. Pekel por J. Martín, en Libertad.

Amonestados. Chamorro (54m.), Esperón (85m.) y D. Ocampo (94m.), en San Francisco; 78m. Lincopán (sentado en el banco, había sido reemplazado), M. Fernández (92m.) y Güeper (95m.), en Libertad.

Arbitro. Lucas De Dios (6).

Cancha. Libertad (8).

Reserva. Se juega el martes.