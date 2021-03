Moto GP: el italiano Francesco Bagnaia voló con su Ducati y estableció un nuevo récord

Con una vuelta de antología, el joven italiano Francesco Bagnaia estampó su nombre como el primer Poleman de la temporada del Moto GP, luego de adjudicarse la prueba de clasificación en el circuito de Losail (Qatar).

Por si ello fuese poco, Bagnaia, quien desde esta temporada tripula una de las Ducati del equipo oficial, logró su primera Pole en la divisional reina del motociclismo y firmó un nuevo récord para el trazado qatarí.

El joven de Turin paró el reloj en 1m 52s 772 tas completar los 5,3 kilómetros de extensión de asfalto y mejorar en seis décimas el registro de 2019 del español Marc Márquez, quien por recomendación médica se perderá el inicio de campeonato.

A stunner from @PeccoBagnaia! 👏



AND he's towed @ValeYellow46 onto the front row! 😎#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/UyivgAAfz3