Fórmula 1: Max Verstappen y Red Bull continúan imbatibles en Bahrein

No hay con qué darle hasta el momento al imponente ritmo de Red Bull y el holandés Max Verstappen, dominadores de la primera clasificación del año de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir (Bahrein), escenario de la primera cita de la temporada.

El joven volante de 23 años revalidó el fantástico trabajo previo realizado en entrenamientos (dominó las tres sesiones) y se anotó con su cuarta Pole Position en la máxima, tras adjudicarse con buen margen a su favor la última sesión cronometrada.

Sacando provecho de la óptima configuración técnica de su monoplaza, el mejor de la pretemporada, y la prestación del motor Honda, Max mejoró todos los tiempos del fin de semana y, calzando neumáticos blandos, empleó 1m 28s 997 para recorrer los 5.4 kilómetros de extensión del trazado.

He's been unstoppable so far on our opening race weekend of 2021 👏



And @Max33Verstappen was too quick for the rest in Saturday's race for pole 🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/846mv6KBDQ