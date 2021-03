Se conocieron nuevos audios agresivos de Luque contra Dalma y Gianinna: "Las gorditas son idiotas"

Una serie de nuevos mensajes de texto y audios en los que el neurocirujano Leopoldo Luque insulta a Dalma y a Gianinna, un día después de la muerte su padre, se dieron a conocer en las últimas horas, en medio de la realización de la junta médica que se está llevando a cabo para determinar la causa de muerte de Diego Maradona.

Se trata de mensajes que cruzó el médico con la psiquiatra Agustina Cosachov y en los que el mismo demuestra desprecio por las hijas del exfutbolista.

También se divulgaron otros audios y textos entre Luque y el abogado Víctor Stinfale.

Una de esas conversaciones entre Cosachov y Luque y que ocurrió el 26 de noviembre, un día después de la muerte de Maradona, se dio a conocer este miércoles por la noche el programa televisivo "A Dos Voces".

-Cosachov: “Autopsia: edema agudo de pulmón secundario a insuficiencia cardiaca crónica reagudizada. Corazón con miocardiopatía dilatada”.

-Luque: “Buen día, sí, sí, iba a ser algo cardíaco”.

-Cosachov: “Y parece que murió a las 21 de la noche che”.

-Luque: “Tenía lógica”.

-Cosachov: “Eso me informaron. Toda la noche `palmado`”.

-Luque: “Qué tema para Swiss Medical. Igual no va a cambiar. Es un evento cardíaco agudo”.

-Coshachov: “Sí, yo tengo `cagazo` de que me quieran `empomar` por los remedios”.

-Luque: “No te persigas con eso Agus. En serio”.

-Cosachov: “Estoy media `persecuta`”.

-Luque: “Era un enfermo delicado”.

Además, en el programa se divulgó un audio entre ambos profesionales: "La verdad no sé cómo sigue. Para mi hay que estar tranquilos. La autopsia va a dar muerte natural. ¿Qué van a decir? Si algún mala leche quiere investigar nos van a llamar y vamos a tener que presentarnos. No hay que pensar en eso", le dijo Luque a Cosachov.

Y agregó: "Yo te digo la verdad. A mi como paciente neurocirujano tengo un montón de pacientes que se mueren y esto es así. Hay algunos que te citan o no. Pero este no va a ser el caso. Vas a ver. hay que estar tranquilos. La declaración la hicieron porque la muerte fue dudosa y en el domicilio. Y obvio que te van a preguntar porque quieren que se le escape nada. La autopsia de eso, ¿qué te pueden decir, qué te pueden decir?".

En tanto, en un diálogo previo a la muerte de Maradona, con fecha 11 de noviembre, el neurocirujano y el abogado Víctor Stinfale también hablaron de las hijas del ex técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.

-Stinfale: “Ojo que empezó la guerra. Bomba”.

-Luque: “Me chupa la p... la gorda f... esa. Me tienen que hacer un monumento. Quiero que hagamos un pacto. Diego deja de tomar y ellos solo reciben el amor del padre. Yo sigo laburando. Que las gordas sigan hablando. Olvidate papá."

-Stinfale: Aplausos.

Según el programa que dio a conocer los audios y que se transmite por el canal de noticias TN, la conversación siguió por mensajes de audio.

-Stinfale: "A vos más vale que te sirve, amigo. Sos Gardel. Las gorditas son idiotas. A vos te sirve todo. ‘Qué te vengo diciendo? ¿Quién te saca una tapa de Clarín con Maradona? ¿Escuchaste? Sos tapa de Clarín con Maradona. Tapa de Clarín con Maradona. ¿Sos consciente de eso?"

-Stinfale: "`Boludo`, ¿te das cuenta? Estás en cadena nacional, están hablando en todos los medios. Te tienen identificado como Luque. Ya en una semana se olvidan si tuvieron cuatro cirujanos, un cirujano. Ahora tenés aval para estar tranquilo. ¿Sabés cuánto tiempo? Y una `boludez`: hicimos lo que teníamos que hacer. Hay que decir que estaban 50 tipos preparados para operar. ¡Cincuenta tipos! ¿Entendés? Y vos fíjate como vos salís con el camisolín y sos el campeón del mundo. Y siguió: Si después lo tocaste o no es anecdótico porque no opera uno solo. Hay otro que está al lado por cualquier cosa. ¿Quién es el que agujereó? Los que operan son los que están adentro. Ese es el equipo de operación. Un partido no lo gana un jugador. Lo gana un equipo. Ahora, ¿quién es el capitán del equipo? ¿Quién lo llevó ahí? Los médicos esos los trajiste vos, no los trajo mi amigo el Tano. Ahora, mi amigo `El Tamo` dijo “este es bueno, este es bueno y este es bueno”. Y qué me dijo principalmente: el que tiene la espalda es este, estuvo en la operación de Cristina."

El pasado martes, Luque pidió la suspensión de la junta médica que se está llevando a cabo para determinar la causa de muerte de Maradona, la cual elaborará un dictamen, que según confirmaron fuentes judiciales a NA, estará listo para después de Semana Santa.

La junta médica intenta determinar si existió "una suerte de abandono" del ex futbolista y su muerte se podría haber evitado, lo que haría que cambie la caratula y el fallecimiento de Maradona se investigue como homicidio.

El pedido fue presentado en la fiscalía de San Isidro por el abogado de Luque, Julio Rivas, quien pretende que se cite a declarar como testigos a un total de 17 médicos que trataron a Maradona por sus problemas cardíacos, entre otras afecciones.

La defensa de Luque critica que la Fiscalía sólo le tomó declaración al histórico médico de Maradona, Alfredo Cahe, y no así a otros profesionales que lo trataron durante los últimos años.

"Se ha implantado, sin ningún tipo de fundamento médico basado en los estudios realizados en vida, la idea que Diego Armando Maradona padecía de una insuficiencia cardíaca crónica", criticó Luque, quien por esto pidió que hasta que no declaren estos médicos se suspenda la junta médica la que se encuentra actualmente trabajando. (NA)