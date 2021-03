Comienza la temporada 2021: "En Mercedes seguramente están preocupados", sostuvo Adrián Puente

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Ilusiones y expectativas renovadas para el gran circo de la Fórmula 1, cuyo 72° campeonato mundial se pondrá en marcha oficialmente hoy, desde las 8:30 de nuestro país (televisa ESPN), con el primer ensayo libre en el circuito de Sakhir (Bahrein), sede de la apertura de la temporada 2021.

Las habituales incógnitas previas sobre el devenir mecánico, potenciadas por los nuevos hábitos de la pandemia ya impuestos en el deporte a escala global, harán aún más atrapante y emotivo, al menos en el amanecer del show, la primera porción del campeonato.

Un aspecto distintivo de este certamen de transición (dado que el año próximo se efectuarán cambios radicales en la categoría) será la poca preparación de los equipos y pilotos hacia la cita nocturna en Bahrein. Un factor que aumentará el grado de imprevisibilidad sobre el desenvolvimiento de los monoplazas.

“La ventaja que los equipos tendrán es que los ensayos de pretemporada ocurrieron en el mismo circuito donde se competirá desde mañana (por hoy), y que no ocurrieron hace mucho. No es como otros años donde se hacía pretemporada en Barcelona, en pleno invierno, y luego se viajaba a Australia a pleno calor. Esa es la parte buena que puede dar algunos parámetros”, le cuenta a La Nueva. Adrián Puente, comentarista de la máxima para latinoamérica durante 13 años.

“Pero al concentrarse toda la actividad en tres días--agregó--, debiendo probar absolutamente todo lo que se te ocurra en tan poco tiempo, lo acontecido en pista tampoco es muestra exacta del potencial mecánico. Simplemente fueron pinceladas gruesas de una probable aproximación”.

Dicha circunstancia, profundiza Puente, atenta contra el desarrollo técnico y mecánico de los actores, pero podrá incidir muy favorablemente a generar paridad de fuerzas y, en consecuencia, reforzar el coeficiente cualitativo de la máxima.

“Mercedes, por ejemplo, es inconsistente aerodinámicamente. Para este año cambió parte del reglamento técnico y el equipo campeón padeció muchos problemas para sostener el tren trasero del auto. Eso se vio y no cambió durante los tres días de pretemporada, algo que hizo público el propio Lewis Hamilton”, resaltó Puente.

“Otro punto interesante es la notable potencia del motor Ferrari, notable mejora en relación al campeonato pasado, y la eficacia de Red Bull, el equipo estrella de la pretemporada, con mucha precisión a una vuelta. Ahora bien, ¿todo eso sirve para poder anunciar lo que pueda ser el fin de semana? Es material muy escaso, simplemente mínimas aproximaciones.

—Mucho se habló del nuevo difusor trasero de McLaren, del cual algunos dudaron sobre su ilegalidad. ¿Podrá ser clave?

—McLaren aprovechó muy bien un gris del reglamento, aunque no es una cuestión ilegal. Digamos que madrugó a todos jugando al límite y funcionó bien. Seguramente todos, tarde o temprano, lo terminen imitando. Es así, uno da el paso y los demás van detrás de eso. Aunque hay muchas ventajas que se construyen en base al auto y motor mismo. Por ende, que lo vayan a copiar no quiere decir que les funcione igual que a los McLaren. Obtener una ventaja en el arranque del campeonato no está para nada mal.

—¿Y qué hay de Aston Martin? Sebastian Vettel no se mostró muy conforme con el auto...

—Me parece que lo ocurrido con Aston Martin son cuestiones lógicas propias de un equipo que realiza dos tipos de ajustes tan importantes como son el sistema eléctrico, donde tuvo problemas en el pasado, y la adaptación de un nuevo piloto a una nuestra estructura. Tampoco Vettel giró tanto como para sacar conclusiones definitivas. Pero tiene el mejor motor y la base del año pasado, que logró un ritmo bárbaro y muy buenos resultados. Sin dudas padeció la falta de ensayos, pero no creo que sea para alarmarse.

—¿Qué podemos aventurar de Ferrari?

—Al igual que todos, toman esta temporada como un año de transición, dado que el año próximo comienza una especie de nueva Fórmula 1 con semejantes cambios de reglamento. El tema es que para Ferrari una mala transición puede tener un costo altísimo a diferencia de otros equipos. Eso me hace pensar que mejorará mucho y que será fuerte. Los tiempos de pretemporada hablan por sí mismo.

En base a todo lo expuesto y descripto, aún tomando cada aspecto con pinzas como criteriosamente recomienda Puente, parece que estamos ante una de las previas más atractivas, y a su ez desconcertantes, de los últimos tiempos.

En tal sentido, ¿cuáles serán los equipos a batir?, ¿quiénes tomarán la posta en el comienzo de temporada?. Y la pregunta del montón, ¿podrán cortar la hegemonía de Mercedes?

“En principio, dejándome llevar por los ensayos, diría que Red Bull puede ser la principal fuerza de arranque. Mirá qué bueno habrá sido, que el propio equipo reconoció que fue la mejor pretemporada en su historia. Eso me alienta a pensar que, por lo menos de movida, tendrá mayor paridad hacia Mercedes”, resalta Puente.

“Si repasamos las últimas siete pretemporadas de Mercedes, es decir, desde que domina con claridad ambos mundiales, siempre fueron buenas; nunca bajaron del segundo lugar. Pero en esta última no encontrás ningún aspecto positivo. No sé si definirla como un fiasco, pero seguramente están preocupados. Además giró muy poco en relación a los demás, sumado a que el motor no fue el mejor en potencia”, cerró.

Guía de la temporada 2021

El calendario 2021, que recupera las tradicionales fechas perdidas el año pasado por la pandemia de coronavirus, tendrá inicio y fin en Medio Oriente, dado que el cierre será con el GP de Abu Dhabi (12 de diciembre), al que Hamilton espera llegar como máximo campeón histórico de la categoría.

El británico de Mercedes igualó en 2020 el récord de siete títulos en la F1 que era sólo propiedad de Michael Schumacher y ahora buscará su octavo campeonato para consagrarse como monarca absoluto de la estadística.

Hamilton, de 36 años, ya lidera otros registros históricos de la F1 en los rubros de carreras ganadas (95), pole positions firmadas (98), puntos acumulados (3.778) y podios obtenidos (165).

En la que podría ser su última temporada en la escuadra alemana, el británico tendrá como máximo adversario, en principio, al neerlandés Max Verstappen, líder del equipo Red Bull, que terminó tercero en los últimos dos Campeonatos Mundiales de Pilotos.

Una de las novedades más salientes de la campaña 2021 será la vuelta del español Alonso como volante de la escudería Alpine, nueva denominación del equipo Renault, con el que obtuvo el bicampeonato 2005 y 2006.

La otra consiste en el desembarco de Mick Schumacher, de 22 años, campeón de la Fórmula 2 el año pasado, que ocupará una butaca del equipo Haas junto a otro debutante: el ruso Nikita Mazepin, de su misma edad y proveniente de idéntica categoría.

Mercado de pases

El cambio de equipo más resonante, como se remarcó arriba, fue la salida de tetracampeón alemán Sebastian Vettel de Ferrari, procurando dejar atrás los malos resultados de 2020.

La Casa de Maranello, que terminó sexta en la pasada Copa de Constructores, contrató al español Carlos Sainz Jr., con pasado reciente en McLaren pero también con antecedentes en Toro Rosso y Renault.

Por su parte, el australiano Daniel Ricciardo (31 años), un histórico de la división con diez temporadas sobre el lomo, fue fichado por McLaren y liberó el cupo que facilitó el retorno del asturiano Alonso.

Vettel encontró un nuevo lugar en Aston Martin (ex Racing Point) después del traspaso del mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien tras su muy buen 2020 (cuarto), dio el salto como segundo piloto Red Bull.

El tailandés Alexander Albon, que ocupaba ese lugar, permanecerá en el equipo austríaco pero como piloto de reserva.

El japonés Yuki Tsunoda, de 20 años, tercero en el último campeonato de la F2, será el tercer y último debutante la categoría reina como piloto AlphaTauri, escudería que cuenta con el mecánico argentino Nicolás Bianco.

Y lo dicho, los debutantes Mick Schumacher y Nikita Mazepin serán los nóveles volantes del equipo Haas-Ferrari, en reemplazo del francés Romain Grosjean y el danés Kevin Magnussen, respectivamente.

Equipos y pilotos

--Mercedes: Lewis Hamilton (Gran Bretaña) y Valtteri Bottas (Finlandia).

--Red Bull: Max Verstappen (Países Bajos) y Sergio Pérez (México).

--Ferrari: Charles Leclerc (Mónaco) y Carlos Sainz Jr. (España).

--McLaren: Daniel Ricciardo (Australia) y Lando Norris (Gran Bretaña).

--Alpine: Esteban Ocon (Francia) y Fernando Alonso (España).

--Aston Martin: Sebastian Vettel (Alemania) y Lance Stroll (Canadá).

--AlphaTauri: Pierre Gasly (Francia) y Yuki Tsunoda (Japón).

--Alfa Romeo: Kimi Raikkonen (Finlandia) y Antonio Giovinazzi (Italia).

--Haas: Mick Schumacher (Alemania) y Nikita Mazepin (Rusia).

--Williams: George Russel (Gran Bretaña) y Nicholas Latifi (Canadá).

Calendario

Entre las 23 fechas que compondrán la nueva temporada (cifra récord en la historia de la máxima), además del regreso de las carreras tradicionales que no tuvieron lugar el año pasado por la pandemia, se añadieron los GP de Países Bajos y Arabia Saudita.

El primero de ellos tendrá lugar en septiembre y se correrá en el circuito de Zandvoort, que no alberga una carrera de F1 desde 1985. El último ganador allí fue Niki Lauda.

En tanto, el GP de Arabia Saudita se disputará en la ciudad de Yeda -está pendiente la homologación del circuito- como penúltima fecha de la temporada, el 5 de diciembre.

Fechas:

--28 de marzo: GP de Bahréin (Sakhir).

--18 de abril: GP de Emilia-Romagna (Imola).

--2 de mayo: GP de Portugal (Portimao).

--9 de mayo: GP de España (Montmeló).

--23 de mayo: GP de Mónaco (Montecarlo).

--6 de junio: GP de Azerbaiyán (Bakú).

--13 de junio: GP de Canadá (Montreal).

--27 de junio: GP de Francia (Paul Ricard).

--4 de julio: GP de Austria (Spielberg).

--18 de julio: GP de Gran Bretaña (Silverstone).

--1 de agosto: GP de Hungría (Hungaroring).

--29 de agosto: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps).

--5 de septiembre: GP de Países Bajos (Zandvoort).

--12 de septiembre: GP de Italia (Monza).

--26 de septiembre: GP de Rusia (Sochi).

--3 de octubre: GP de Singapur (Marina Bay).

--10 de octubre: GP de Japón (Suzuka).

--24 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin).

--31 de octubre: GP de México (Ciudad de México).

--7 de noviembre: GP de San Pablo (Interlagos).

--21 de noviembre: GP de Australia (Melbourne).

--5 de diciembre: GP de Arabia Saudita (Yeda).

--12 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina).