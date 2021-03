El básquet de ascenso y el sóftbol de Liniers lideran la agenda del jueves

Básquetbol

Se pone en marcha el torneo local de segunda división, con cuatro partidos desde las 20.45:

Zona A

El Nacional vs Comercial

Velocidad vs Barracas

Zona B

Sportivo vs La Falda

Independiente vs Whitense

Bochas

Se llevará a cabo la octava fecha de la división B en el oficial por parejas:

La Falda vs Villanueva

Villa Mitre vs Bella Vista

Velocidad vs Sporting

Independencia vs San Martín

Talleres vs Dublín

Fútbol

Se disputará un partido por los 16avos de la Copa Argentina: desde las 19.10 (por TyC Sports) se enfrentarán San Lorenzo y Defensa y Justicia.

Con trece partidos continúan hoy las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en Europa:

14.00, Bulgaria vs Suiza

14.00, Israel vs Dinamarca

16.45, España vs Grecia

16.45, Suecia vs Georgia

16.45, Italia vs Irlanda del Norte

16.45, Moldavia vs Islas Feroe

16.45, Escocia vs Austria

16.45, Andorra vs Albania

16.45, Inglaterra vs San Marino

16.45, Hungría vs Polonia

16.45, Alemania vs Islandia

16.45, Liechtenstein vs Armenia

16.45, Rumania vs Macedonia

Sóftbol

Debuta Liniers en el Campeonato Nacional de Clubes B: en Paraná (Entre Ríos), se medirá con Fénix de Capital Federal a las 11.

Tenis

Se presentan tres argentinos en el Masters 1000 de Miami:

12.00, Nadia Podoroska vs Yekaterina Aleksándrova (Rusia)

13.20, Federico Delbonis vs Jordan Thompson (Australia)

14.40, Federico Coria vs Marin Cilic (Croacia)