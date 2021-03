Una mujer denunció que su expareja se llevó a su hija y no la ve desde hace siete meses

Cintia Villega, la mamá de una nena de 9 años llamada Sofía, denunció en comunicación con CNN Radio Bahía Blanca que hace siete meses que no puede ver a su hija porque el padre, su expareja, se la llevó y cortó todo el contacto que tenían.

"Reclamamos por los derechos de mi hija, que se la saquen al padre que es violento. Me pegó el 21 de agosto del 2020 en la puerta de la casa de él, por problemas que tenía con él que nada tienen que ver con la nena. Me dejó marcas. Fui a la Comisaría de la Mujer, me crucé a un amigo de el y lo llamó. Fue a la comisaría con mi hija y estaba justo el servicio local y les hace un pedido para quedarse con mi hija por tres días", expresó al programa De Palabra.

"Les dije que no se la dé —siguió contando— porque él no me la iba a devolver más. Siempre me amenazó con sacármela y ejerció violencia contra mí. Él la veía todos los días, no se lo prohibí a pesar de que no me ayudaba económicamente en nada. No me la dejó ver nunca más; a nadie, ni a mi, ni a mi mamá, ni a mis sobrinos".

"Me pusieron una restricción de tres meses y la cumpli, pero él me tenía que devolver a mi hija y no la vi mas. No la llevaba al colegio, llamé al servicio local y lo obligaron a que la lleve el lunes. Ahora estoy acá para que me ayuden a rescatar a mi hija, el colegio me ayudó, nadie la vio más. Ella tiene una enfermedad que hay que ponerle una inyección cada 28 días, es cara pero la da el Estado y no sé si sigue el tratamiento. Que la justicia me ayude porque tuve tres audiencias y no se presentó, nadie me escucha. Mi hija duerme con el padre en la misma cama, en la misma pieza, vive sola, quiero que tenga la vida que tenía antes", dijo.

"Desde el 21 de agosto que no la vi mas, jamás me había separado de ella. Mi hija nunca quería ir a dormir con él. Iba a natación, iba a inglés, tiene a sus perros en mi casa y él nunca la mandó a nada, lo único que sé es por parte del colegio. Hice varias denuncias, la última con golpes y marcas. Él me acusa de cosas, estoy dispuesta para que la Justicia compruebe que no es verdad", finalizó.