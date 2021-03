Agenda de miércoles: juega Boca y arrancan las eliminatorias europeas

Básquetbol

Se presenta Leandro N. Alem por la tercera fecha de la Zona Sur 1 en la Liga Juvenil, etapa provincial. Desde las 14 hará su debut como local ante Estudiantes de Olavarría.

En la Liga Argentina se disputarán seis partidos:

19.30, Barrio Parque vs Dep. Norte

20.00, Echagüe vs Colón SF

21.00, Unión SF vs Sportivo América (Franco Pallotti)

21.30, Gimnasia LP vs Racing Ch

21.30, Estudiantes C vs Rocamora (Rodrigo Gerhardt)

21.30, Dep. Viedma vs Atenas P (Gerónimo Rausch)

Por el grupo D de la primera fase en la Champions League Americas —tercera ventana— jugarán Instituto y Minas (Brasil), en Córdoba y desde las 19.10.

Se disputarán once partidos en la NBA:

20.00, Pacers vs Pistons

20.30, Bucks vs Celtics

20.30, Raptors vs Nuggets

21.00, Magic vs Suns

21.00, Bulls vs Cavaliers

21.00, Thunder vs Grizzlies

21.00, Timberwolves vs Mavericks

21.00, Rockets vs Hornets

21.30, Spurs vs Clippers

23.00, Kings vs Hawks

23.00, Jazz vs Nets

Fútbol

Se jugará un partido por la Copa Argentina: desde las 20.10 se medirán Boca y Defensores de Belgrano (TyC Sports).

Copa de la Liga Profesional: se completa el partido interrumpido por lluvia entre At. Tucumán (1) y Huracán (1). El juego había sido suspendido a los 27' del segundo tiempo.

Se ponen en marcha las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en Europa, con doce partidos:

14.00, Estonia vs Rep. Checa

14.00, Turquía vs Países Bajos

16.45, Portugal vs Azerbaiján

16.45, Serbia vs Irlanda

16.45, Finlandia vs Bosnia

16.45, Francia vs Ucrania

16.45, Bélgica vs Gales

16.45, Gibraltar vs Noruega

16.45, Letonia vs Montenegro

16.45, Chipre vs Eslovaquia

16.45, Malta vs Rusia

16.45, Eslovenia vs Croacia