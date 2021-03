Agenda deportiva: se presenta Bahía Basket por la Liga Nacional

Básquetbol

Bahía Basket protagonizará el único partido de la Liga Nacional del día: a partir de las 20 se medirá con Peñarol de Mar del Plata.

En la NBA habrá seis encuentros:

20.00, Magic vs Nuggets (Facundo Campazzo)

20.30, Pelicans vs Lakers

20.30, Knicks vs Wizards

21.00, Heat vs Suns

23.00, Warriors vs 76ers

23.00, Trail Blazers vs Nets

Bochas

Se disputará la séptima fecha del oficial por parejas en la divisional B:

Dublín vs Independencia

San Martín vs Velocidad

Sporting vs Villa Mitre

Bella Vista vs La Falda

Villanueva vs Río de la Plata

Fútbol

Se disputará un partido por los 16avos de final de la Copa Argentina: Gimnasia (LP)-Dock Sud, desde las 21.10.