Exempleada: "Donda me tuvo en negro 10 años, sin aumentos, aguinaldos ni vacaciones"

La exempleada doméstica de la titular del INADI, Victoria Donda, se pronunció este domingo respecto de la relación laboral que mantenía con la funcionaria y reconoció: "Me tuvo en negro 10 años, sin aumentos, aguinaldos ni vacaciones".

Comenzada la entrevista, Arminda Banda Oxa resumió los 13 años en los que trabajó para Donda que, según su testimonio, "estuvieron colmados de explotación laboral".

Aseguró además haber tenido que ofrecer su servicios no solo a la titular del organismo si no que, también, "debía lavarle la ropa a sus parejas, cuidar a su madre y a su pequeña hija".

En declaraciones a La Cornisa, detalló: "Era una empleada multiuso, era jardinera, cadeta, niñera, hasta le paseaba el perro. Veía la hora de entrada pero nunca la de salida".



El principal conflicto entre ambas se produjo durante la pandemia del año 2020 cuando Donda le explicó a su empleada doméstica que no le podía mantener el sueldo. Acto seguido, Arminda admitió haberle enviado un mensaje al presidente Alberto Fernández, quién inmediatamente respaldó a la funcionaria. "Parece que manda Donda en vez del Presidente", lamentó.

Asimismo, detalló: "Le había pedido por favor a Victoria que me haga la jubilación pero me salió con que no podía. Nunca más me habló. A las dos semanas me llamó ofreciéndome un cargo en INADI, no sé qué cargo quería darme. Después me ofreció un plan social pero no le contesté".

Finalizando el encuentro, la ex empleada doméstica de Donda precisó no haber aceptado dicho ofrecimiento porque no le parecía correcto: "Apenas sé agarrar la escoba, y un plan social ¿para qué? ¿Para cortar las calles? Los llevan para piquetear ¿Por qué?".

Fuente: "Perfil"