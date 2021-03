Lunes deportivo: así será la actividad en el inicio de la semana

Básquetbol

Se jugarán dos partidos por la Liga Nacional:

11.00, Argentino J vs Gimnasia CR

21.30, Atenas vs Libertad

Ocho partidos le darán vida a la continuidad de la NBA:

20.30, Cavaliers vs Kings

21.00, Timberwolves vs Thunder

21.30, Spurs vs Hornets

22.00, Rockets vs Raptors

22.00, Bucks vs Pacers

22.00, Grizzlies vs Celtics

22.00, Bulls vs Jazz

23.00, Clippers vs Hawks

Bochas

Se disputa la séptima fecha del oficial por parejas en la división A:

Tiro Federal vs Almafuerte

Gral. Cerri vs 9 de Julio

Alem vs El Cometa

Barrio Hospital vs Kilómetro 5

Independiente vs El Puma

Olimpia vs La Armonía

Fútbol

Se completa la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, con dos partidos:

19.00, Arsenal vs Platense (TV Pública)

21.15, Racing vs Argentinos (TNT Sports)

Habrá tres partidos válidos por la segunda fecha de la Primera Nacional:

15.35, Atlanta vs Nueva Chicago

17.00, Independiente Rivadavia vs San Telmo

21.10, Tigre vs Riestra