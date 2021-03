"No queremos caer en un simple asistencialismo"

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Un grupo de más de 10 personas, la mayoría profesionales, decidió unir sus esfuerzos y dedicar tiempo libre para ayudar a distintos merenderos y comedores sociales de nuestra ciudad, que se incrementó notoriamente en tiempos de pandemia y crisis económica.

Integrado por docentes, psicólogos, asistentes sociales y enfermeras, el elenco busca que la ayuda no sea un mero asistencialismo, sino ofrecer mecanismos para que las familias de bajos recursos puedan generar sus propios alimentos o bien mejorar sus precarias viviendas a bajo costo.

“Hace varios años que la gran mayoría de los integrantes de este grupo realizaba trabajos sociales en forma individual. Hace poco nos agrupamos en el Partido Renovar Bahía y comenzamos a profundizar un poco más las ayudas, brindando soluciones a mayor cantidad de gente y en forma más organizada”, señaló Damián Cabodevilla, docente de profesión y uno de los impulsores de la iniciativa conjunta.

Además de Cabodevilla, integran el grupo Virginia Touzon; Natalia Córdoba; Stella Zorn; Jaqueline Monje; Juan Pablo Landoni; Ivana Morresi; Lorena Paredes; Gonzalo Uriona; Gabriela Brizuela y Lucía Emaar.

Según manifestó Cabodevilla, las diferencias sociales se incrementaron con la llegada de la pandemia, el aislamiento y la falta de oportunidades laborales.

“Se han generado un montón de inconvenientes en familias de bajos recursos que no se percibe o no se tienen en cuenta o que el Estado no alcanza a cubrir. La verdad es que nos encontramos con muchas necesidades en los barrios más alejados del centro”.

Aunque, pueden brindar soluciones en la mayoría de los casos, siempre queda un sabor amargo.

“Muchas veces se nos complica hacer todo por la falta de tiempo o porque nos faltan recursos. Y eso sucede porque cada vez es mayor el número de familias que precisan cosas básicas, como un plato de alimento, elementos de higiene o medicamentos”.

De todos modos, intentan ir más allá con las ayudas y se pusieron como objetivo generar condiciones para que esa gente pueda contar con herramientas.

“Damos charlas sobre la creación de huertas, por ejemplo, o de construcciones alternativas, de bajo costo, para que puedan mejorar sus hogares. La idea es no dar solo un paliativo, sino herramientas para que las familias puedan sortear esta crisis de la mejor manera”.

Y añadió: “No queremos caer en un simple asistencialismo. Porque eso no soluciona nada, sino que es apenas un paliativo puntual. El objetivo es sostener esta ayuda social que venimos dando hace bastante tiempo. Es impresionante como se incrementó la cantidad de merenderos en este último tiempo”.

En ese tren, actualmente están trabajando en el merendero “El Vagón”, ubicado en el barrio Puertas del Sur.

“Funciona en un vagón de tren abandonado, que los vecinos pudieron refuncionalizar. Estamos gestionando la adquisición de un container para poder montar una sala médica, de atención primaria, ya que en ese sector no existe y la gente debe movilizarse bastante lejos cuando tiene un problema de salud”.

También están presentes en el merendero Sueños de Esperanza, ubicado en Santa María 225 (a la altura de Saavedra al 3000), en el barrio Villa Esperanza y que no tiene apoyo gubernamental alguno.

“Allí estamos trabajando para que Lorena Barrionuevo consiga su habilitación como ONG y pueda acceder a algún tipo de ayuda, porque realiza un gran trabajo de contención. Le conseguimos una cocina industrial, porque ya no daba abasto con la cantidad de viandas que debía preparar”, señaló este nativo de Tres Arroyos, pero radicado hace más de 20 años en nuestra ciudad.

“Llega un punto que la situación agobia, porque las ayudas nunca alcanzan para satisfacer la cantidad de pedidos. Por eso apostamos a brindar herramientas para que cada familia pueda salir adelante”, cerró.