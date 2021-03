Qué dice el primer tuit, publicado hace exactamente 15 años

Hace 15 años, Twitter publicaba el primer tuit de la historia de la red social, un mensaje que simplemente decía: "Solo configurando mi twttr".

Este texto corto, escrito el 21 de marzo de 2006 por Jack Dorsey, marcó el nacimiento de la plataforma que cuenta ahora con más de 190 millones de usuarios por día y es utilizado por personalidades del sector político, económico, periodístico y de la industria del entretenimiento.

just setting up my twttr