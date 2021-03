Uno de los mayores asteroides registrados pasará cerca de la Tierra

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Con un diámetro de casi un kilómetro y a una velocidad de 124 mil kilómetros por hora, un inmenso asteroide llegará hoy cerca de las 13 de Argentina a su punto más cercano a la Tierra, según informó la NASA.



Se trata del 2001 FO32, el asteroide más grande que a lo largo de este año circulará cerca de la Tierra y que "brindará a los astrónomos una oportunidad única de ver bien una reliquia rocosa que se formó en los albores de nuestro sistema solar", de acuerdo a la información de la agencia espacial de los Estados Unidos.



El asteroide pasará a unos dos millones de kilómetros, lo que representa cinco veces la distancia entre la Tierra y la Luna.



Al igual que cualquier otro asteroide con un diámetro de más de 140 metros y cuyo acercamiento sea inferior a 19,5 veces menos que esa distancia, el 2001 FO32 está calificado por los especialistas como "potencialmente peligroso".



Sin embargo, la NASA aclaró "no existe amenaza de una colisión con nuestro planeta ahora o en los siglos venideros".



"Conocemos la trayectoria orbital de 2001 FO32 alrededor del Sol con mucha precisión, ya que fue descubierto hace 20 años y se ha rastreado desde entonces," aseguró Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS), que se gestiona por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California.



"No hay posibilidad de que el asteroide se acerque a la Tierra más de 2 millones de kilómetros", agregó el científico.



De acuerdo a las estimaciones, el asteroide llegará a 2.016.158 kilómetros de distancia de la Tierra mientras viaja a una velocidad "más rápido que la mayoría de los asteroides" que orbitan cercanos a nuestro planeta.



Después de su paso cercano a la Tierra, 2001 FO32 continuará su viaje solitario y no volverá a acercarse tanto a nuestro planeta hasta 2052, cuando pasará a unas siete distancias lunares, o 2,8 millones de kilómetros.



Más del 95% de los asteroides cercanos a la Tierra del tamaño de 2001 FO32 o más grandes han sido descubiertos, rastreados y catalogados.



Ninguno de los grandes asteroides del catálogo tiene ninguna posibilidad de impactar contra la Tierra durante el próximo siglo, y es extremadamente improbable que alguno de los asteroides de este tamaño que quedan sin descubrir puedan impactar contra la Tierra.



Aún así, continúan los esfuerzos para descubrir todos los asteroides que podrían representar un peligro de impacto.



Cuanta más información se pueda recopilar sobre estos objetos, mejor podrán prepararse los diseñadores de misiones para desviarlos si alguno amenazara a la Tierra en el futuro.



El 1 de enero de 1801, fue descubierto Ceres, el primer asteroide cercano a la Tierra desde un observatorio en Palermo (Italia). Desde entonces, los astrónomos de todo el mundo buscan catalogar este tipo de cuerpos.



