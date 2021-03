Informe especial: La pantalla grande volvió a encenderse en Bahía Blanca

Por Christian Severini

Especial para La Nueva.

Tras 360 días de inactividad histórica -el domingo 15 de marzo de 2020 tuvieron lugar las últimas funciones de las películas en cartelera-, el cine volvió a abrir sus puertas en Bahía Blanca el pasado jueves 11.

En febrero, el Gobierno nacional acordó la reapertura con todos los integrantes del sector, protocolo mediante: uso del barbijo obligatorio, pudiendo quitárselo para ingerir alimentos o bebidas, salas sanitizadas antes y después de cada función, y distancia entre butacas ocupadas de 1,5 a 2 metros. Las "burbujas sociales" no deben ser superiores a 6 personas.

A diferencia de CABA, donde el aforo permitido es del 30 %, las autoridades provinciales aprobaron el 50 %.

Los complejos locales reiniciaron prácticamente con la mitad de las salas disponibles. Cines del Centro lo hizo con el Visual 1 y 2, dejando de lado, por el momento, las tres de Galería Visión 2000; mientras que Cinemacenter habilitó cuatro de las siete que posee.

Del mencionado jueves 11 al miércoles 17 se vendieron en Bahía 1.414 entradas. La cifra dispara una doble lectura: es baja en relación a lo sucedido antes de la pandemia (en el mismo período de 2019 se cortaron 8.142, con el debut de "Capitana Marvel" monopolizando el negocio), pero también resulta positiva por el crecimiento sostenido que se observó día a día en la concurrencia, en especial de viernes a domingo.

Así se posicionaron los seis estrenos. Lideró la comedia familiar "Tom y Jerry", distribuida por Warner Bros.

1) "Tom y Jerry": 562 espectadores.

2) "Raya y el último dragón": 276.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

3) "Tenet": 260.

4) "La noche mágica": 225.

5) "Monster Hunter: La cacería comienza": 68.

6) "Trolls 2: World Tour": 23.

Fuente: Ultracine

Nuestra ciudad fue la tercera más rendidora de la provincia de Buenos Aires, detrás de Mar del Plata (2.690) y La Plata (1.999).

En el plano nacional, la semana cerró con 160.893 tickets, un 47 % más que en los siete días anteriores (109.404). Influyó un mayor número de salas operando. "Tom y Jerry" también se ubicó en la punta (50.445).

Se espera que los lanzamientos de "Mujer Maravilla 1984" (anteayer) y "Godzilla vs. Kong" (el próximo 25), sumados a los que se conocerán en abril, desde "Mortal Kombat" hasta las nominadas al Oscar "Nomadland" y "El padre", despierten el interés necesario en una industria golpeada que aspira a recuperarse.

En los Estados Unidos se produjo hace días la reapertura en una de sus dos principales plazas, Nueva York. En la otra, Los Ángeles -la capital del cine-, se efectivizó esta semana solo con el 25 % de su capacidad.

Los estudios de Hollywood continuarán estrenando sus títulos destacados, muchos de ellos postergados más de una vez, a medida que la taquilla repunte de manera gradual.

Cuento chino

Paradójicamente en China, donde se originó el virus, las cifras de recaudación son las más altas de todas. Convierten a este país, en su regreso a una relativa normalidad, en el mercado más grande del cine.

Ante la ausencia de las superproducciones norteamericanas, el film más exitoso de 2020 en el mundo fue el asiático "Ba bai" ("The Eight Hundred"), que ingresó 461,3 millones de dólares. La tendencia continúa: de acuerdo al portal de Beijing CGTN, la industria alcanzó un récord histórico de 1.880 millones de dólares en febrero, con una oferta compuesta en su mayoría por películas propias. No es ningún cuento chino.