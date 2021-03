Rugby: victorias de Sportiva y Universitario en el debut

Sociedad Sportiva y Universitario resultaron los ganadores en la primera fecha del torneo Preparación de rugby de mayores, organizado por la Unión de Rugby del Sur.

En el partido que puso frente a frente al campeón del Regional Pampeano 2019 y al campeón del Oficial 2018, la victoria quedó para Las Palomas por 19 a 13 en partido dirigido por Santiago Bevaqua (Sur), quien concretó su debut como árbitro en la máxima categoría.

En La Carrindanga el local abrió el marcador con try de Tomás Bermúdez a los 8m. convertido por Ignacio Ficcadenti y amplió cifras a los 16m con try de Fermín Santos (convertido por Ficcadenti). La visita descontó con try de Tomás Moro a los 28m (convertido por Pedro Selvarolo) y con penal de Selvarolo a los 35m.

Sportiva se quedó con el triunfo parcial en el primer tiempo por 14-10.

En el complemento Las Palomas sumaron otro try (de maul) vía Francisco Figueras (67m.), mientras que el Chancho salvó el punto bonus gracias a un penal convertido por Juan Ignacio Correa a los 75m.

Hubo tarjetas amarillas para Felipe Arza (Sportiva) y Tomás Moro (Argentino). Fue expulsado Imanol Zelaya (Argentino).

Por su parte Universitario derrotó a El Nacional por 36 a 7, luego de un primer tiempo que las Pirañas ya ganaban con holgura (31-7).

El local concretó seis tries (2 de Manuel Ocampo, 2 de Martín Tealdi, Francisco Scilingo y Galo Salomón, más conversiones de Martín Tealdi) y sumó punto bonus en el complejo Héctor Gatica, donde arbitró Federico Fioravanti (Sur).

El Nacional sumó un try penal.

Fecha libre tuvo Santa Rosa RC.

El próximo sábado, por la segunda fecha, jugarán El Nacional-Sociedad Sportiva y Argentino-Santa Rosa. Libre, Universitario.

Posiciones: 1º) Universitario, 5; 2º) Sociedad Sportiva, 4; 3º) Argentino, 1 y 4º) El Nacional y Santa Rosa RC, 0.

Mar del Plata: resultados

Este sábado se jugó la fecha 2 del Preparación de la Unión de Rugby de Mar del Plata, con estos finales: Universitario 14-Mar del Plata 36 y San Ignacio 43-Pueyrredón 10 por la zona A, mientras que en la zona B ganaron Biguá (44-22 a Comercial) y Sporting (52-18 a Unión del Sur). En la Zona Tandil Los Cardos venció a Los 50 por 34-10.