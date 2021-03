Hoy, encuentro virtual con el Padre Crisafulli: "Hay que entender que de esta salimos juntos"

Hoy a las 18 el padre misionero Jorge Crisafulli participará de un encuentro virtual en donde hablará sobre la educación y las obras humanitarias en tiempos de Covid en Sierra Leona, los proyectos de Don Bosco Fambul rural y en Freetown, además de rendir cuentas sobre el destino de las donaciones recibidas en 2020.

El Zoom ID será 594 687 0935, clave dbfambul, en tanto la misa presencial, con protocolo de tapaboca y distanciamiento social será mañana, a las 19, en la parroquia La Piedad de Gorriti 1251.

Enlace: https://utn.zoom.us/j/5946870935?pwd=NVpPL3cwcWlNdGtCS3ZzNWtsT1Bzdz09#success

Las cuentas de Don Bosco Fambul

Pasaron 25 años desde aquel día en que el padre salesiano Jorge Crisafulli llegó a Africa para entregar su amor a un continente diezmado por las guerras, el hambre y las enfermedades.

Hoy Sierra Leona enfrenta, después del ébola, otra guerra desigual: el coronavirus y la dificultad para conseguir vacunas. "Si bien la pandemia se vive con normalidad, con demasiada normalidad, porque la gente piensa que es el virus de la gente blanca, del europeo, del americano y que ellos son más fuertes y que no les afecta de la misma manera que a los blancos, yo creo que tiene que ver el tema del calor en la transmisión y de que es un país muy muy joven, todos niños adolescentes y jóvenes. De todas maneras no hay que sentirse tan tranquilos y seguir cuidándose porque una catarata de contagios sería devastadora para un país que no tiene más de 10 camas de terapia intensiva en la capital -Freetown- y cuenta con 11 respiradores".

Según cuenta, que países poderosos estén viviendo en carne propia la experiencia de las muertes en cadena por un virus, acercó un poco al resto del mundo a la realidad tan ignorada durante años del ébola.

"Así y todo, como siempre, Africa seguirá estando en el vagón de cola. Recién ahora conseguimos que donen un nuevo respirador desde Europa y nos decían que las vacunas llagarán a partir de julio, pero las dosis que mandarán no serán suficientes para inmunizar ni siquiera al 5 por ciento de la población, algo que marca claramente que estamos lejos de ser una prioridad a nivel mundial. Hay que entender que esto es un problema de todos, que estamos todos en el mismo barco y que de esta salimos juntos o no sale nadie", aseguró.