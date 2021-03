Mercedes presentó el flamante modelo para la temporada 2021

El equipo Mercedes de Fórmula 1 presentó hoy el nuevo monoplaza con el que procurarán sumar su octavo doble título y continuar siendo la principal potencia en la parrilla de partida de la Fórmula 1.

El nuevo Mercedes W12 E mantiene el color negro como predominante, en referencia a la lucha contra el racismo promovida el año pasado por Lewis Hamilton, y diseño la tapa de motor con el clásico plateado y una zona roja por uno de los principales sponsors y accionistas.

El flamante modelo posee gran parte de la tecnología del implacable W11, auto que ganó 13 de los 17 Grandes Premios que se desarrollaron en el 2020.

El inglés Lewis Hamilton tratará de sumar su octava corona con esta versión mejorada, mientras que el finés Valtteri Bottas intentará dar caza a su coequiper una vez más, intentando pelear de lleno por el título.

Introducing the W12 🖤🥰 Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb